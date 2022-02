"Cantinflesca conferencia de prensa": Álvarez apuntó contra Gómez tras allanamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Álvarez, conductor del programa La Pecera, calificó de "cantinflesca" la conferencia de prensa del fiscal de Corte Juan Gómez, donde habló de los allanamientos que dispuso la Justicia a la radio Azul FM y el domicilio del comunicador. Las medidas se activaron tras la investigación penal solicitada por Gómez tras la difusión de audios vinculados a una denuncia de violación grupal en Cordón.

Este martes de mañana, Álvarez comenzó su programa refiriéndose a las declaraciones de Gómez tras reunirse con representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) por los allanamientos impulsados por la fiscal Mariana Alfaro. "Consideró luego innecesarias las medidas que había impulsado", dijo ayer quien está al frente del Ministerio Público, entre varias consideraciones.



Otra de ellas fue que se trató de un "error estratégico" lo actuado. "Es mucho más que un error estratégico. Lo que hizo acá la fiscal (Alfaro) y la jueza (Rodríguez) fue pedir una orden ilegal", aseguró Álvarez esta mañana.



"No estamos hablando de estrategias. Estamos hablando de derechos sagrados, estipulados por ley, pero también con un rango supraconstitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos: el derecho del periodista a preservar su fuente, no puede hablar de error estratégico. Esto algo muy, demasiado lavado", apuntó en ese sentido el conductor del programa radial.



El conductor de La Pecera consideró que la "estrategia" era "sorprenderlo" en Azul FM para llevarse su celular. "Querían mi celular, y obviamente están mis fuentes. Entonces se quería violentar ese derecho consagrado en la ley", subrayó.

"No puede ser que una fiscal no sepa que no se puede vulnerar el secreto de las fuentes de un periodista. No puede ser. Y no puede ser que el fiscal de Corte después de todo este escándalo diga 'con el diario del lunes otra cosa'. No hermano, ¿Qué con el diario del lunes? Es el ABC, no puede ser que alguien que imparta Justicia no tenga claros estos conceptos".



Álvarez también se refirió a la declaración de Gómez de que los allanamientos no tuvieron lugar. "¿No tuvieron lugar?", cuestionó el periodista que interactuó al aire con el operador, que fue el que recibió el viernes a efectivos en la radio que le presentaron la orden judicial.



"Dijeron que tenían que llevarse todo lo que tuviera que ver con el programa", acotó Álvarez, quien aseguró que si él como otros integrantes de la producción se encontraban en ese momento en la radio debían entregarles el celular, tal como indicaba la orden.



"No pueden decir que no fue un allanamiento", remarcó. Además, insistió de que se llevaron información de la radio. "Estuvieron trabajando de acá. De hecho, la radio le dio acceso a la red interna, les dio una computadora para trabajar. Estuvieron extrayendo lo que necesitaban, y se llevaron información, audios, data del programa en un pendrive".



Sobre el allanamiento previsto en su casa, lanzó: "No se cumplió porque tenías una dirección distinta a la casa en la que vivo yo" y "porque llegaste tarde a la radio", dijo en referencia de que estaba por almorzar en su domicilio cuando se enteró de que habían efectivos en la radio ubicada en el Centro de Montevideo.



Respecto a los dichos de Gómez de que en la actuación fiscal "no se consideró lo que podría ser la afectación de un derecho que tienen todos los periodistas, que es la reserva de las fuentes", retrucó: "Obvio que no se consideró (...) pero lo dice como relativizando la gravedad del asunto".



"Nunca existió una razón por lo menos legal para un atropello de estas características", enfatizó el comunicador esta mañana.