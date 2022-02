Fiscal Alfaro le dijo a Juan Gómez que fue "totalmente innecesario" el allanamiento, según APU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Corte Juan Gómez recibe este lunes al mediodía en sede de Fiscalía a representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) días después de los allanamientos que dispuso la fiscal Mariana Alfaro a la radio Azul FM y el domicilio del periodista Ignacio Álvarez, luego de que divulgara audios íntimos vinculados a una denuncia de violación grupal en Cordón.

"El fiscal Gómez nos recibió con muchísima amabilidad. Agradeció la preocupación que planteábamos y aseguró enfáticamente que esto no va a volver ocurrir. Dejó meridianamente claro que para la Fiscalía no hay ningún interés en generar violaciones a las normas que marcan nuestro trabajo periodístico, y mucho menos trabajar en la posibilidad de revelación de las fuentes", dijo Luis Curbelo, secretario de Prensa, Propaganda y Relaciones Internacionales de la APU.



Además, Curbelo contó que Gómez les trasladó que más temprano tuvo una conversación con la fiscal Alfaro, quien consideró que el procedimiento había sido "totalmente innecesario" ya que esas pruebas se podían conseguir de otra manera "con un simple exhorto" o un "pedido a la radio en este caso".



Otro punto que destacó que el presidente de APU tras el encuentro es que Gómez les indicó que "no se va a hacer bajo ningún sentido la pericia del teléfono celular del periodista Ignacio Álvarez". Ese paso "está completamente descartado", así como "no se va a insistir con este tipo de procedimiento a futuro".



"Dijo que no tenía ningún problema en reconocer que esto había sido absolutamente innecesario, y si se considera que fue un error, el admite que lo fue, y se está subsanando precisamente en estos mismos términos", agregó Curbelo sobre lo que les señaló Gómez este mediodía.



Desde APU no descartan solicitar una reunión con el Poder Judicial porque la definición de la fiscal Alfaro contó con la aprobación de una jueza.

APU indicó el fin de semana que el objetivo de este encuentro es que se "revea el pedido de allanamiento en un medio de comunicación". El sindicato de periodistas expresó su “gran preocupación” ante la medida llevada adelante este viernes al mediodía en la radio, “en el marco de la investigación de un presunto delito”.

“Preocupa el procedimiento utilizado para la obtención de pruebas en el marco de esta investigación de oficio ordenada por la fiscalía, porque puede derivar –entre otras graves consecuencias- en la violación de un principio sagrado para el trabajo periodístico como lo es la reserva de fuentes”, agregó el comunicado público de APU.

Varios dirigentes políticos y comunicadores presentaron mensajes de preocupación tras la medida que activó la fiscal Alfaro.