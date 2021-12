"No voy a ser candidato" a presidente por el Frente Amplio en 2024, aseguró Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio, aseguró este martes que no se postulará a ser candidato presidencial en las próximas elecciones del año 2024. "No voy a ser candidato" a presidente de la República en los siguientes comicios, aseguró en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal). "Vine al Frente Amplio a quedarme la totalidad del período, y lo voy a cumplir", dijo y luego puntualizó que no será candidato "en general".

Señaló que esta respuesta aplica para las próximas elecciones, al mismo tiempo que destacó a un "conjunto" de dirigentes opositores en "condiciones" de ser presidente. "Razonablemente el Frente Amplio tiene que ser una pista de partida de esos candidatos que les permita llegar a buen puerto. Sin fuerza política no hay nada", añadió.

Pereira también fue consultado por el paro de este martes que mantuvo la FUS tras llegar a un acuerdo con las autoridades sanitarias por Casa de Galicia, que el ministro Daniel Salinas lo consideró "un poco disonante". Si bien prefirió no hablar específicamente de esta decisión sindical, el dirigente opositor expresó: "No puede ser que a este gobierno ningún paro le venga bien".

Nombró varias negociaciones colectivas, y apuntó contra la dirección de Ancap por no prorrogar por 15 días el convenio y así impedir la paralización de la refinería de La Teja, que derivó en un desperfecto. "Se parece más a un directorio que quiere fundir una empresa que la que lo quiere proteger. Lo digo con claridad", remarcó.

El expresidente del Pit-Cnt además se refirió al desalojo policial a camioneros que trancaron el acceso norte del puerto de Montevideo por unas cinco horas, el pasado miércoles. "Corté 20.000 calles y no me sacaron nunca así", remarcó sobre la actuación policial, que derivó en un cruce entre oficialismo y oposición por las potestades que tomaron las fuerzas de seguridad a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC).



Consultado sobre la actuación en gobiernos del Frente Amplio ante situaciones de desalojos policiales, comparó el episodio de la semana pasada con el desalojo al Codicen de 2015, que aseguró "cuestionó", y recalcó: "No me duelen prendas, le puede doler al Frente Amplio, porque me parecía que había mecanismos de negociación". "Un Solo Uruguay cortó lo que quiso y a nadie se lo desalojó", añadió.



"Si querés mostrar un gobierno más duro, más eficiente, preferís mandar fuerzas de choque, cuando no es necesaria, cuando hay 40 trabajadores sentados desarmados sin ninguna voluntad de pelear", aseguró Pereira, que luego lanzó: "Si todo lo vamos a resolver a la fuerza un día va a haber rebelión. Están construyendo las condiciones para que la violencia se exprese de todos lados".