Policías desalojaron a camioneros que trancaron un acceso al puerto de Montevideo

Efectivos policiales desalojaron este mediodía a camioneros que impidieron el acceso norte del puerto de Montevideo desde las 07:00 horas de este miércoles.

En diálogo con El País Juan Dorado, integrante de la mesa directiva del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), dijo minutos antes de la actuación policial que estaban sentados luego de que un fiscal activara la orden de desalojo.

Telemundo (Canal 12) transmitió imágenes donde se ve que los efectivos trasladaron a sindicalistas, algunos de los cuales se resistieron a movilizarse. Al lugar llegó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, para negociar y descomprimir la situación de tensión.



"Estábamos reunidos en la Mesa Representativa, me llamaron los compañeros del Sutcra. Nos dijeron de esta cuestión y hablé con el ministro del Interior. Le dije 'no repriman, dejame que voy a trabajar con los trabajadores, vamos a descomprimir'", expresó Abdala a una periodista en rueda de prensa.

Indicó que no hay nadie detenido producto de la ocupación. "A la llegada nuestra, les sacaron las esposas. No vinimos a armar lío, al revés", agregó.

Dorado dijo que era un reclamo "pacífico", y que "el Poder Ejecutivo se lavó las manos" ante sus reclamos, e instruyó el desalojo. "El puerto está operativo", insistió el dirigente señalando que tiene tres puertas y trancaron una, minutos antes de la actuación de los efectivos.



Destacó que la medida fue en reclamo de más salario y mejores "condiciones" laborales, dijo. En pleno diálogo debió cortar la comunicación telefónica ante el cumplimiento de los policías de la medida instruida por Fiscalía.

"Yo doy la cara, porque no somos un gobierno de reprimir"

Tras el desalojo de los trabajadores, la tensión continuó. Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, llegó al puerto de Montevideo, y mientras brindaba una rueda de prensa fue increpado por sindicalistas.



Varios empezaron a gritar y vincular este episodio con la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Usted mandó a dar palo", dijo un hombre detrás del jerarca, que respondió que no dio esa orden. "Hay una ley que hay que cumplir", destacó, al mismo tiempo que llamó a que el diálogo "primara" en esta situación.



"Tengamos diálogo, no nos gritemos", llamó González ante las cámaras de televisión, al mismo tiempo que se escuchó de otro sindicalista: "Nos dieron palo".



Los gritos continuaban, incluso se escuchó decir: "reprimieron", y otro le increpó cuál era el diálogo. "Acabo de hablar con el presidente del Pit-Cnt", dijo mientras el murmullo no cesaba, y retrucó: "Yo no voy a gritar". "Vengo a hablar con ustedes, y me han gritado", lamentó el jerarca.

"Nos arrastraron, está filmado", reclamó un sindicalista, y otro añadió: "Nos esposaron". González aseguró que había que cumplir la orden fiscal. Allí, uno de quienes lo increparon lanzó: "¿La orden era reprimir?". Insistió que la orden no la dio él, sino que "hay leyes que hay que cumplir" y "capaz que no está bueno gritarse; son 20 y yo soy uno":



"Yo doy la cara, porque no somos un gobierno de reprimir", enfatizó, al mismo tiempo que continuaron los gritos. En ese momento, otro trabajador se llevó al grupo que apareció en cámara increpando al jerarca, que dijo: "No demos más prensa". "Hay que cumplir la ley. Cuando quieran nos sentamos a hablar", les dijo González.



El jerarca de Interior se quedó en el lugar y continuó su rueda de prensa, ya sin la escolta de los trabajadores. "No se puede, y ellos saben que no se puede cortar", insistió. "Ya no podemos hacer lo que no se podía hacer por un decreto del presidente (Tabaré) Vázquez, y ahora por una ley", en referencia a la LUC.



"Por favor, entendamos que todos tenemos derechos y deberes, y los tenemos que cumplir. Vengo a dar la cara porque estamos haciendo las cosas bien, y lo queremos hacer siempre en base a la conversación y buen diálogo", subrayó González.