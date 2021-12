Lacalle Pou se reunirá con Fernando Pereira este jueves en Torre Ejecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou se reunirá con Fernando Pereira, presidente electo del Frente Amplio (FA), este jueves a las 14:00 en Torre Ejecutiva, según informó vía Twitter la periodista Patricia Madrid y confirmó El País con fuentes oficiales.

Lacalle Pou dijo el pasado miércoles en entrevista con Telenoche (Canal 4) que tiene muy buen diálogo con el presidente del FA. “Yo con Pereira tengo muy buena relación (…) Con Pereira voy a tener buen vínculo. No me cabe la menor duda de que me voy a tomar unos mates con Fernando a pocos días de su asunción”, afirmó.



Fernando Pereira fue proclamado presidente electo del FA el pasado jueves, cuando la diferencia alcanzada ante Gonzalo Civila e Ivonne Passada ya era indescontable. “El FA tiene un desafío inmediato que es el referéndum” que buscará derogar “los peores 135 artículos de una ley que no se debió haber aprobado”, dijo el electo presidente en el acto realizado en la Huella de Seregni.