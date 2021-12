Luis Lacalle Pou dijo que los números le dicen que su gestión va bien

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no está para “camisetear”, pero que la realidad del país le está mostrando que el rumbo de su gestión va por el camino correcto. Es que el cierre del año 2021 le trae buenas noticias al mandatario, que se contraponen con los conflictos sindicales que le reclaman por “mayor sensibilidad” a la hora de permitir protestas y piquetes como medidas de lucha.

Lacalle Pou conoció ayer dos datos que lo alientan: al último del Producto Interno Bruto (PIB), que muestra la marcha de la economía en crecimiento, se le sumó a última hora la encuesta de opinión pública de Equipos Consultores, que devela un crecimiento de dos puntos en cuanto a la aprobación de su gestión .



“No vengo a camisetear porque no estoy contento. Porque aún hay 50 mil pobres más y no estoy contento. Pero no hay que dejar pasar que estamos convencidos que el rumbo es este. Cuando (la ministra de Economía) Azucena (Arbeleche) en febrero, con su vos calma, dijo que íbamos a crecer 3,5 le dieron más palo que en las llamadas y ahora (que se conoció el último dato del PIB) están todos arrimando el bochín despacito. Y vamos a terminar el año creciendo quizás más de 3,5%”, dijo el presidente ayer a la noche en una entrevista con Telenoche (Canal 4).



En este sentido, añadió que hay “relatos” que cayeron con la pandemia, ya que Uruguay gastó 1.700 millones de dólares durante ella y que 400 millones de ellos fueron administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).



Consultado sobre el referéndum que pretende derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), reconoció que si bien un resultado negativo en la consulta popular sería un golpe para el gobierno, porque se quedaría “sin algunas herramientas”, lo que pase “no afectará el rumbo”.



Lacalle Pou remarcó que su administración continuará caracterizándose por utilizar el diálogo como principal vía para buscar una solución a los problemas. Y en referencia a lo que dijo hace algunas semanas respecto a que existe una “escalada de conflictos”, advirtió: “Hay algunos a los que no les entiendo la dimensión por los reclamos que se hacen. Por ejemplo, el de Ancap”. Y afirmó que la detención de la refinería de hace algunos días “un par de millones de dólares va a costar”.

Por otro lado, el mandatario remarcó que con el expresidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, a quien algunos en el Frente Amplio ya daban ayer como el claro ganador de las elecciones de la coalición de izquierda -como ser el intendente de Canelones, Yamandú Orsi-, tiene muy buen diálogo.



“Yo con Pereira tengo muy buena relación (…) Con Pereira voy a tener buen vínculo. No me cabe la menor duda de que me voy a tomar unos mates con Fernando a pocos días de su asunción”, afirmó.



Lacalle Pou, en tanto, desdramatizó su veto a la ley forestal impulsada por Cabildo Abierto, y admitió que a lo largo del periodo se darán más episodios de fricción en la interna de la coalición. “Tenemos que tener la suficiente humildad” para abordar estos problemas y seguir gobernando, sostuvo.

Nuevo hospital.

El presidente comentó en la entrevista que está pensando en hacer un Hospital de Cínicas “nuevo” y “bueno”, que podría inaugurarse en el año 2030.



Manifestó que se reunió “hace unos meses” con Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, para “plantearle la idea”, que consiste en convocar a todos los partidos políticos para “formar una comisión para un nuevo Hospital de Clínicas para 2030”.



El presidente remarcó que es un proyecto a largo plazo, en el que habría que asegurar un flujo de dinero. “La Udelar tiene que tomar algunas decisiones. Después (lo tienen que hacer) el gobierno central y los distintos partidos”, agregó.



Consultado sobre si ese nuevo Hospital de Clínicas se ubicaría en el mismo lugar, Lacalle Pou dijo que tenía su “propia idea”, pero dejará que la Udelar “se exprese”.