Lacalle Pou: “Creo que ahora no hay crispación, capaz que a alguno le sirve dar manija”

El presidente Luis Lacalle Pou dijo en entrevista con Telenoche (Canal 4) que considera que en la sociedad no existe una crispación tal como la que viene escuchando durante años. “Creo que ahora no hay crispación, capaz que a alguno le sirve dar manija”, afirmó el mandatario y recordó que él sí vivió momentos crispados de la sociedad como los que se vivieron en la crisis del 2002.



Señaló además que durante la campaña y cuando festejó el triunfo dijo que no llegaba para “cambiar una mitad por otra” del país y que criticó actitudes radicales del gobierno anterior. "¿Quieren que lo haga de este lado? Yo no soy radical porque tengo la obligación de apegarme a mis valores, pero también a la representación nacional, yo no puedo apelar a la Ámsterdam o a la Colombes, yo soy la Olímpica”, dijo.



Lacalle Pou resumió su postura en “tener prudencia, paciencia” y “no ir a los extremos”.



Consultado sobre el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el presidente dijo que “hay que ser buen perdedor, pero es más importante ser buen ganador” y reconoció que si bien un resultado negativo en la consulta popular afectaría al gobierno, porque se quedarían “sin algunas herramientas”, aseguró que “el rumbo no lo afectará”.



“Como lo que pasó hoy con el piquete, se solucionó como creímos oportuno solucionar porque existe la LUC”, dijo Lacalle Pou y aseguró que esta norma lleva un año y pico de validez y “no ha generado daño”.



El presidente se refirió al episodio de este miércoles en el puerto, en el que se dio un “enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores”, según definió el Pit-Cnt, y aclaró que para él ese enfrentamiento se dio porque algunos querían trabajar y otros no los dejaban. “Tengo que defender a los dos, por eso es difícil gobernar”, sostuvo.



“Que protesten con sus pancartas, pero cortar el ingreso a un trabajador que quiere hacer su jornal, no”, enfatizó.



Sobre el desalojo de la Policía a los trabajadores, Lacalle Pou dijo que “como todo, tiene riesgos, pero todo está reglado”. “No entró ningún policía con un palo a sacar gente. Pero yo lo vi en otros gobiernos, en el gobierno pasado”, recordó. “No vamos a actuar así, la policía en uso de la fuerza legítima retiró a personas”, agregó.



En referencia a la consideración que realizó hace algunas semanas respecto a que existe una “escalada de conflictos”, dijo: “Hay conflictos a los que no les entiendo la dimensión por los reclamos que se hacen. Por ejemplo, el de Ancap”. Y afirmó que la detención de la refinería “un par de millones de dólares va a costar”.



“Hay paros y recamos que pueden ser legítimos, hay medidas que son demasiado extremas y que perjudican a una sociedad toda”, agregó.