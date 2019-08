Cancillería niega que el puerto de Hamburgo cobre más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Unión de Exportadores advirtió ayer que los costos de las operaciones aumentaron unos 360 euros por contenedor para las exportaciones de Uruguay que llegan al puerto de Hamburgo, en Alemania. Esto después de la incautación de 4.500 kilos de cocaína en ese puerto, en un contenedor que partió desde Montevideo. La secretaria ejecutiva de la gremial, Teresa Aishemberg, dijo en ronda de prensa que en el puerto alemán deciden revisar todos los contenedores que arriban desde Uruguay.

Esta versión fue negada ayer por el gobierno, que afirma que en el puerto de Hamburgo no modificaron el tratamiento que disponen para los embarques procedentes de Uruguay.



El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo a Subrayado que “no es correcto” que el puerto de Hamburgo haya decidido revisar todos los contenedores uruguayos y cobrar por ello.



“La embajada uruguaya en Alemania ha estado trabajando y consiguió que los contenedores de Uruguay tengan el mismo tratamiento de siempre”, dijo Nin Novoa. “No ha habido cambios en el tratamiento de ingreso de exportaciones uruguayas a Alemania”, aseguró el vicecanciller Ariel Bergamino, consultado sobre el mismo reclamo de los exportadores por el informativo de canal 10. “Es más, autoridades alemanas confirmaron oficialmente y por escrito tal continuidad a la embajada”, agregó Bergamino.

Denuncia.

Aishemberg dijo que el gasto de 360 euros por contenedor es un costo no previsto que afecta los negocios de las empresas exportadoras. “Están obligados todos a pasar por el canal rojo”, dijo la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, en referencia al sistema más estricto de controles de la carga que llega a los puertos.



“Esto empaña nuestra imagen. Estamos proponiendo un trabajo conjunto de todas las autoridades junto a los exportadores, para mejorar toda nuestra logística, superar este tema y que no nos suceda más”, afirmó Aishemberg.



“La droga es un flagelo mundial, no está nadie libre. Uruguay debe hacer que esto no vaya contra las empresas que hacen todo bien. Es un costo país que no nos lo merecemos”, aseguró la empresaria, y pidió trabajar con el gobierno para mejorar esta situación.



En tanto, la Cámara de Industrias emitió un comunicado dirigido a sus asociados en el que indica que la embajada uruguaya en Alemania “ha realizado múltiples gestiones” y “ha confirmado que los contenedores provenientes de Uruguay no han ingresado en una 'lista negra', por lo que se están llevando a cabo los procedimientos aduaneros alemanes habituales”. La cámara agrega que la Aduana de Hamburgo “ha manifestado su disposición para resolver cualquier problema y ha ofrecido que los exportadores se comuniquen directamente con un representante aduanero” del puerto.