Las cámaras dicen que se crece sin empleo e inversión

La Confederación de Cámaras Empresariales que reúne a 25 gremiales del sector privado que representan a 55.000 empresas, realizará una asamblea el próximo lunes para tratar de adoptar un criterio conjunto para la mega ronda de negociación salarial en un contexto que entiende es de destrucción de empleo y falta de inversión. Diego Balestra, presidente de la confederación, dijo a El País que la entidad ha recibido informes de las distintas gremiales "ya que estamos tratando de consensuar una línea para tratar de ir todos con determinados puntos de acuerdo; es bien diferente para el sector empresarial analizar un abanico tan grande como es el sector productivo cuando uno enfrenta a un sector trabajador que tiene un planteo muy claro, con dos, tres, cuatro o cinco cosas claras y de ahí no se mueve; en el sector productivo hay muchas más cosas que eso". Balestra hizo estos comentarios luego de participar del ciclo de conferencias que comenzó ayer en la Expo Melilla, auspiciado por la Asociación Rural del Uruguay, Radio Carve y El País.

"No es fácil acordar para nosotros. La Cámara de Industrias tiene una posición clara que dice que cuando el sector sube, suben (los salarios), cuando las cosas bajan, yo tengo que bajar". No todas las cámaras tienen una misma posición. Y nosotros, dentro de la Confederación, tenemos que sacar un común denominador", agregó.

Balestra advirtió que el país sigue creciendo pero sin inversión y sin creación de puestos de trabajo. "Estamos con 9,3% de desempleo. Esto hace que la situación para adelante no sea sencilla. El país va a seguir creciendo pero quizás sin el sustento necesario para que eso se pueda prolongar en el tiempo", consideró. El empresario, que ha presidido la Cámara de Industrias, ve al gobierno con diferencias internas que le quitan margen de acción. "Hay diferentes posiciones dentro de los grupos del gobierno. No todos opinan exactamente igual. Creo que la interna no es fácil para el gobierno y tiene mucha presión de determinados sectores que son importantes para ellos y que tienen que atender. Quizás, para la época que estamos [...] esta situación, pensando en un mediano plazo, de que el crecimiento puede seguir [...], es un camino posible para ellos para seguir adelante", opinó Balestra, dejando entrever que el gobierno evitará golpes de timón bruscos. Pero insistió en que "los sectores empresariales venimos marcando claramente qué es lo que estamos viendo: en determinados sectores habrá caídas significativas y el agro va a ser uno de ellos".

Sin más empleo.

El mal dato de desempleo que se divulgó el martes, planeaba sobre las exposiciones de los presidentes de las cámaras empresariales que compartieron un panel ayer en la Expo Melilla en el que analizaron la situación de los distintos rubros. En febrero el desempleo se ubicó en 9,3%, ocho décimas porcentuales por encima de enero (cuando se ubicó en 8,5%), y 1,1 puntos porcentuales por encima del mismo mes del año pasado. De esta forma, el desempleo está en el nivel más alto de los últimos 11 años.

Los tres presidentes que más preocupación mostraron fueron los de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, el de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, y el de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara.

Otegui señaló que su sector no generará más empleo en 2018, aunque sí podría estabilizarse y lograr algo de crecimiento en 2019. Desde su pico de 73.200 empleos en 2012, pasó a 41.132 en enero pasado, detalló Otegui. La obra pública representará este año el 35% de la actividad del sector y tendrá un repunte en 2019, por ser este año electoral, "y en los años electorales algo más se hace", dijo Otegui. La actividad de la construcción comenzó a declinar en 2015, agregó.

Murara explicó que en el sector manufacturero se ha dado la situación de que el salario crece pero la producción no acompaña, y señaló que el empleo cayó en enero 3% frente al mismo mes del año pasado. La declinación de los puestos de trabajo en el rubro comenzó ya en 2012.

Zerbino señaló que su gremial tiene una "honda preocupación" porque si bien hay buenos precios, los altos costos de producción no permiten aprovechar la coyuntura. "No se encuentra la rentabilidad. Lamentablemente el Poder Ejecutivo parece no entender cómo es esta situación. Y nos tememos que no va a haber la respuesta que esperamos todos que permita seguir pensando que esta mesa de diálogo llegará a buen destino. [...] En la última reunión de trabajo con el Poder Ejecutivo dije una frase que evidentemente no gustó. Sentimos que hay una fuerte apuesta al sector financiero pero el sector productivo no está siendo tomado en cuenta. Se enojaron con esa afirmación", dijo. Y avisó que hay "riesgo serio de cortar la cadena de pagos", algo que, opinó, sería "muy grave".

"En la última mesa hubo una propuesta concreta por el tema de la rebaja del gasoil con argumentos, con datos, con cifras, que marcaban una forma viable de poder acceder a este descuento que de alguna forma aliviara la situación. Hoy entiendo que eso no es suficiente por más que hubiera algún tipo de rebaja. Los productores que utilizan el gasoil ya han sembrado, ya han cosechado, ya han regado y por tanto no alcanza solo con bajar el gasoil", explicó Zerbino.

La gremial concentrará sus esfuerzos en conseguir mejoras a la financiación de los empresarios afectados por la sequía.

El sector tecnológico crece, pero necesita más personal

Hay un sector que no tiene desempleo pero al que le falta gente. El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Leonardo Loureiro, dijo en la Expo Melilla que "generamos mucho empleo y no tenemos quien quiera trabajar con nosotros". Las empresas del sector exportan US$ 400 millones al año (el 60% a Estados Unidos) pero ven que es insuficiente la cantidad de egresados de la universidad pública y de las privadas de las carreras que ellos necesitan (entre 350 y 400 al año). El sector "crece todos los años y tiene buena salud" pero necesita más capital humano, dijo el empresario. La gremial impulsa, por este motivo, programas para estudiar tecnologías de la información a distancia y el programa "Jóvenes a programar". Y apuesta a los acuerdos comerciales a los que pueda llegar el país porque mejoran el clima de negocios.

El director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay, Roberto de Luca, consideró que la banca "está sólida, con gran liquidez, aunque no tenemos rentabilidad". El ejecutivo consideró que los costos operativos del sector crecieron como consecuencia de la inclusión financiera y que enfrenta una carga fiscal altísima. Agregó que "a todos nos llega nuestro Uber" y que la vida de las empresas es cada vez más corta porque "se agotan los modelos de negocios", lo que obliga a la capacitación permanente.

Fernando Cambón, de la Cámara Uruguaya de Turismo, destacó el aporte de divisas y empleo de su sector al conjunto de la economía, y pidió combatir el informalismo y hacer más accesible el transporte aéreo que llega a Uruguay. La propuesta turística debe diversificarse cada vez más, sostuvo.

Daniel Fernández, vicepresidente de Cambadu (gremial que reúne a almaceneros, baristas y afines), destacó que su sector paga salarios promedialmente superiores a los de otros sectores como el industrial.