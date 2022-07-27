Caja Bancaria atraviesa pérdida de capital similar a Caja de Profesionales, dice Mieres

PROPUESTA A CORTO PLAZO

El ministro de Trabajo explicó que se creará una comisión mixta entre la caja y el Ejecutivo para trabajar en propuestas de capitalización.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo este miércoles que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias atraviesa una "pérdida de capitalización que obliga a trabajar en una fórmula que busque revertir la situación". "En términos genéricos es similar a lo que nos encontramos con la Caja de Profesionales, requiere un análisis específico", detalló el ministro en rueda de prensa.

Aunque no detalló a cuánto asciende el déficit, sí confirmó que "el patrimonio no alcanza a cubrir el déficit proyectado del próximo tiempo" por lo que su tratamiento "es de urgencia porque plantea desafíos de uno a dos años".

Para abordar este asunto con la mayor rapidez posible, se creará una comisión mixta con un representante de la caja y un representante del Poder Ejecutivo.

"Esta comisión mixta tiene que empezar a trabajar ya. En paralelo tenemos la comisión de la Caja de Profesionales. La idea es que a la brevedad podamos presentar propuestas", contó Mieres. "Las cajas tienen realidades distintas de funcionamiento, déficit e instrumentos que se pueden tomar. La idea en ambos casos es reequilibrar", agregó.

Además, el ministro enfatizó que esta situación es particular y no está vinculada con la propuesta de reforma de la seguridad social, "donde se van a proponer soluciones a corto, mediano y largo plazo".

