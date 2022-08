Caggiani cuestionó silencio de Lacalle Pou sobre Marset y que no pida renuncia de ministros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani apuntó contra el presidente Luis Lacalle Pou al señalar que "no hizo ninguna declaración sobre el escándalo del pasaporte a (Sebastián) Marset", en referencia a la polémica generada en los últimos días por la entrega de pasaporte al narcotraficante uruguayo cuando estaba preso en Dubái por contar con un pasaporte falso. Ahora el delincuente, que se lo considera líder de varias organizaciones criminales, se encuentra prófugo, y pesa sobre él una alerta roja de Interpol desde marzo.

"No logro entender cómo el presidente de la República, que a veces echa ministros por Twitter, no hizo ninguna declaración sobre el escándalo del pasaporte a Marset, ni cómo no le pidió la renuncia a los ministros Heber y Bustillo. Cada vez es peor", lanzó este jueves el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP).

No logro entender cómo el presidente de la República, que a veces echa ministros por twitter, no hizo ninguna declaración sobre el escándalo del pasaporte a Marset, ni cómo no le pidió la renuncia a los ministros Heber y Bustillo. Cada vez es peor.https://t.co/9arB3sUL1J — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 18, 2022

Ayer, Lacalle Pou realizó una visita al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) pero prefirió no brindar declaraciones a la prensa. Quien sí habló fue el ministro de Salud, Daniel Salinas, que lo acompañó en esa instancia.

MIRA TAMBIÉN Uruguay dio en mayo de 2021 datos del clan Marset, según Inteligencia de Paraguay

Por otro lado, desde el oficialismo mostraron "preocupación" por la entrega del pasaporte y votaron la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Cancillería) que impulsó el Frente Amplio esta semana, y que se concretará el lunes próximo en el Senado.



La senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró ayer en diálogo con Punto de Encuentro que la instancia se realizará "rápidamente" porque fue la "voluntad de los ministros". "Ellos querían ir en el mismo momento", dijo.



Tanto desde Cancillería como desde Interior han insistido que la entrega fue ajustada a derecho y apuntaron contra un decreto 129 del año 2014, que aseguró Bustillo, "está mal hecho" y permitió la entrega. Las autoridades han insistido en que trabajan en una nueva redacción más exigente para evitar que en estos casos se entregue el pasaporte.

Este miércoles, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, señaló que en noviembre pasado recibió en su despacho al abogado Alejandro Balbi, representante legal de Marset, pero negó "rotundamente cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marset".



Indicó que Balbi le consultó sobre "la fecha de envío de valija diplomática", que es el "medio por el cual se suelen remitir los pasaportes gestionados a través de los Consulados de la República en el exterior".