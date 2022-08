Domenech comparó los casos de Morabito y Marset: "Son, de alguna forma, gemelos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, consideró que los casos del mafioso italiano Rocco Morabito, que se escapó de Cárcel Central en 2019, y el del narcotraficante Sebastián Marset "son, de alguna forma, gemelos". Además, recalcó que fue partidario de apoyar la doble interpelación a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores que se realizará la semana próxima.

"Estamos muy preocupados por el avance del narcotráfico y las facilidades que han tenido los narcotraficantes para eludir la acción de la justicia. Primero fue Morabito, ahora es Marset y creemos que el pueblo tiene derecho a saber quiénes fueron responsables, por más que se haya actuado de acuerdo a la normativa vigente, legal y reglamentaria", sostuvo el legislador en rueda de prensa.



Para Domenech es necesario "entablar un combate frontal al narcotráfico, que tiene influencias que hay que detectar y aislar".



Consultado sobre si entiende que los casos de los dos narcotraficantes tienen similitudes, indicó: "Son, de alguna forma, gemelos". "Son narcotraficantes con profuso prontuario, que eluden la Justicia. En uno no funcionaban las cámaras y estaban abiertas las ventanas y parece que las puertas y en otro le facilitamos la documentación para que sea excarcelado", agregó.

“La verdad es que este es un tema poco claro -siguió-. Me parece bien la interpelación, porque los ministros no solo nos tienen que explicar a nosotros, los parlamentarios; deberán dar explicaciones a todo el país”, había dicho Domenech en nota con El País y ahora remarcó: "Tenemos que ajustar mecanismos y se tiene que saber las personas que son responsables de estos hechos".



Domenech entiende que "el problema en este momento (en relación a Marset) vemos que está en la órbita administrativa". "Pero tenemos que evitar que el narcotráfico se enquiste en cualquier órbita de la administración pública", indicó.



Ante la pregunta de si entiende que hubo connivencia entre algún funcionario o autoridad para la entrega del pasaporte a Marset, dijo: "No tengo prueba de que hubo connivencia, ni prueba de que no la hubo, pero queremos saber quiénes intervinieron, cuáles fueron los pasos que se dieron".