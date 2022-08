Ache Batlle dijo que se reunió con Balbi, pero negó "participación en trámite" del pasaporte de Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, se expresó este miércoles en su cuenta de Twitter respecto al caso del narcotraficante Sebastián Marset y negó tener vinculación con la entrega de su pasaporte cuando estaba detenido en Dubái.

"Niego rotundamente cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marset", afirmó la jerarca e indicó que su mensaje se da "ante versiones periodísticas surgidas en las últimas horas".



Ache Batlle se refiere a una noticia difundida este mediodía por MVD Noticias (TV Ciudad) donde indicaron que ella fue "la primera autoridad cuyo nombre aparece vinculado al escándalo originado por la entrega de un pasaporte oficial a un narcotraficante uruguayo que estaba preso en Dubai".

En el mes de noviembre de 2021, a su solicitud, recibí en mi despacho de la Cancillería al Dr. Alejandro Balbi, persona de mi conocimiento, como suelo hacer con tantas personas que me solicitan audiencia.👇 — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) August 17, 2022 No mantuve ninguna comunicación con la Embajada del Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, ni con su Sección Consular. Tampoco brindé ninguna instrucción a los servicios de Cancillería en relación con este caso.

Rechazo cualquier rumor sobre mi participación en este asunto. — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) August 17, 2022

"En el mes de noviembre de 2021, a su solicitud, recibí en mi despacho de la Cancillería al Dr. Alejandro Balbi, persona de mi conocimiento, como suelo hacer con tantas personas que me solicitan audiencia. El Dr. Balbi se limitó a consultarme la fecha de envío de valija diplomática, medio por el cual se suelen remitir los pasaportes gestionados a través de los Consulados de la República en el exterior. En ningún momento me pidió que interviniera para agilizar proceso alguno", explica la vicecanciller en su hilo en la red Twitter.



Además, Ache Batlle asegura que no mantuvo "ninguna comunicación con la Embajada del Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, ni con su Sección Consular". "Tampoco brindé ninguna instrucción a los servicios de Cancillería en relación con este caso. Rechazo cualquier rumor sobre mi participación en este asunto", enfatizó.