Cabildo propuso una fórmula para las transferencias que contradice a Manini, pero aseguran que siguen negociando

Guido Manini Ríos, en la conferencia de prensa que dio el pasado 13 de agosto para anunciar que Cabildo Abierto daría sus votos para que la Rendición de Cuentas fuera aprobada en general, fue muy claro: entre las condiciones que el gobierno de Yamandú Orsi había aceptado para que su partido brindara su necesario apoyo y el proyecto presupuestal evitara su naufragio no se debía permitir que las transferencias para los sectores más vulnerables se hicieran en efectivo. Sin embargo, en las últimas horas los dos diputados cabildantes, Alvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, presentaron un aditivo que, en principio, sí habilita esa vía.

"El punto uno que nosotros habíamos planteado era referente a la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. Nuestra propuesta era, además de aumentarla, verificar que el niño que es objeto de esa asistencia reciba una adecuada alimentación, atención médica y que concurra a la escuela, y que el pago fuera a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y no en efectivo, como se preveía", dijo el senador el pasado jueves, acompañado por los dos legisladores.

Sin embargo, el aditivo que lleva la firma de Perrone y Bonavita, y que cuenta con el apoyo de la bancada del Frente Amplio, pese a que se encuentra en proceso de ajuste de detalles, deja abierta, explícitamente, esa posibilidad que Manini planteó que estaba descartada y que era condición para dar su apoyo al proyecto.

El texto, al que accedió El País y circula entre parlamentarios de todos los partidos, establece: "El pago de la 'Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia' se efectuará a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio en las condiciones establecidas en la Ley N.º 19.210, de 29 de abril de 2014, modificativas y concordantes".

La redacción difiere de la propuesta original del Ejecutivo, que hablaba únicamente del sistema de cobro en efectivo. En este caso, con la conjunción disyuntiva "o", se discrimina el cobro a través de las instituciones financieras del "dinero electrónico".

Fuentes de la bancada cabildante señalaron que esta redacción está todavía sujeta a cambios y, sobre todo, de que se agregue una referencia explícita a una reglamentación posterior. "Todavía lo estamos trabajando, puede tener modificaciones; la idea es que vaya por tarjeta y se tenga el descuemto del IVA" que hoy se tiene a través de la TUS, se indicó.

En diálogo con El País, el diputado frentamplista Joaquín Garlo ratificó eso mismo. "Se le va a agregar una coma a esa propuesta, que va a decir: 'En los términos o en las condiciones que establezca la reglamentación".

Consultado sobre el específico cobro en efectivo, el legislador oficialista dijo que esa reglamentación se encargará de definir "el detalle" de cómo instrumentar el cobro por la tarjeta.

"Efectivo es plata en la mano, y el depósito en una cuenta, que luego esté vinculado a una tarjeta y que las determinaciones específicas de esa tarjeta estén reguladas después en la reglamentación, no es lo mismo que sea en efectivo; el cobro va a ser por tarjeta, tal y como se acordó, en el marco de la negociación entre Cabildo Abierto y el gobierno", remarcó.