Cabildo Abierto complica a la coalición al pretender instalar dos investigadoras por compras en Turismo

No hay acuerdo en la coalición en la previa a la votación de la comisión investigadora sobre la gestión del exministro Germán Cardoso al frente de Turismo. La postura diferente la tiene Cabildo. El grupo de Guido Manini Ríos ya adelantó a sus socios que quiere votar las dos: la pedida por el propio diputado colorado y la solicitada por el Frente Amplio.

No estaba en los planes de la coalición que se habilitaran las dos investigadoras, porque tratan sobre el mismo tema y políticamente implican una doble exposición del exministro. Sin embargo, una vez más Cabildo sorprendió a sus socios blancos, colorados y del Partido Independiente al realizar ayer este planteo.



Fuentes de la coalición manifestaron a El País que esta situación coloca “contra las cuerdas” al oficialismo, además de entender que carece de sentido por coincidir en el objeto de investigación: las compras y contrataciones de Turismo. La diferencia son los años. El FA plantea indagar en la gestión de Cardoso (marzo de 2020 a julio 2021), mientras que el exministro quiere hacerlo de 2010 en adelante.

Consultados por El País, legisladores de Cabildo confirmaron que se inclinan por la conformación de las dos investigadoras. Su principal argumento es que el partido siempre dijo que “habilitaría todas” las comisiones de este tipo que se pidieran a nivel del Parlamento. Hoy se volverán a reunir para definir una posición común de cara a mañana, cuando se vote en el plenario de la cámara la o las investigadoras.

Según dijeron a El País diversas fuentes de la coalición, hay acuerdo sobre el fondo del asunto: se tiene que investigar toda la gestión de Turismo desde 2010 a la fecha. Es decir, incluyendo al Frente Amplio (lo que fue pedido por Cardoso). Algunos de los temas que incluyó en su solicitud fueron la compra del inmueble para sede ministerial por US$ 1,5 millones y un cóctel por lanzamiento de temporada en Buenos Aires por US$ 55.000. En la administración de Cardoso aparecen dos temas centrales: la contratación directa de tres empresas extranjeras -una con sede en Estonia- para brindar publicidad por internet por US$ 700.000, y una compra para adquirir publicidad en vía pública. Todo esto fue observado por el Tribunal de Cuentas.



El otro punto que genera diferencias a la interna de la coalición son los denunciantes. Como se conformaron por primera vez en la historia del Parlamento dos preinvestigadoras por el mismo tema, también hay dos denunciantes: Cardoso y el diputado del Movimiento de Participación Popular Eduardo Antonini.

En caso se aprobarse una sola investigadora la interrogante que se abre es quién sería el denunciante. La coalición, en base al artículo 10 del reglamento de Cámara de Representantes (que habla de denunciantes en plural), planteará una posible solución: que en el período que se investigue lo solicitado por Cardoso sea el exministro, y en el lapso que se indague lo denunciado por Antonini sea el diputado del FA quien ocupe ese rol.

Diferencias.

Los temas de discrepancia con Cabildo Abierto van en aumento dentro de la coalición. La semana pasada el grupo liderado por Manini Ríos no dio su voto a una iniciativa del diputado Iván Posada para que se tratara como asunto político una condena a dichos de la diputada del FA Micaela Melgar sobre el Partido Independiente, al que había tildado de “alcahuete del fascista”.



Antes, Cabildo marcó su perfil con la votación de la ley de medios al plantear sus diferencias el mismo día que se pensaba votar la iniciativa.