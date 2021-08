Por primera vez se instalan dos preinvestigadoras por mismo tema: contrataciones y compras en Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con acusaciones hacia el Frente Amplio acerca de que lo quieren “destruir”, el exministro de Turismo y diputado colorado Germán Cardoso pidió al Parlamento investigar la gestión de la cartera desde el año 2010 al 2021, lo que lo abarca a él pero también al FA. Entre los puntos a indagar de administraciones anteriores incluyó una fiesta cóctel por US$ 55.211 en Argentina, una transferencia a una cuenta de España por la cifra de US$ 500.000 y la adquisición de un inmueble por US$ 1,5 millones bajo la modalidad de compra directa, pese a la observación del Tribunal de Cuentas.

Por primera vez en toda la historia del Parlamento, ayer se conformaron dos preinvestigadoras por el mismo tema: contrataciones y compras por parte del Ministerio de Turismo. La diferencia es que una fue solicitada por el diputado Eduardo Antonini, del Frente Amplio, sobre la gestión de Cardoso (de marzo de 2020 a julio de 2021); y la otra fue pedida por el propio exministro para incluir también la administración del Frente (de 2010 a 2021).

Las dos preinvestigadoras se conformaron con los mismos diputados: Álvaro Dastugue (Partido Nacional), Iván Posada (Partido Independiente) y Cecilia Bottino (Frente Amplio). Se hará un solo informe y será el Plenario quien unifique los dos pedidos -en una sola comisión- en una próxima sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, según se resolvió ayer por unanimidad.

Temprano en la tarde, sobre las 14:30 horas, se reunió la preinvestigadora solicitada por Antonini para recibirlo. La denuncia del diputado del MPP se basó en la información publicada por el semanario Búsqueda, donde el exdirector de Secretaría de Turismo, Martín Pérez Banchero, acusó al exministro de “compras directas” por “montos excesivos” en publicidad. Por este hecho, Cardoso terminó renunciando al ministerio el pasado viernes 20.



“Quien se fue bajo sospecha fue el ministro Cardoso, no las administraciones anteriores. Lo que hace Cardoso es una cortina de humo”, afirmó Antonini en conferencia sobre el pedido de investigar también la gestión del FA en el ministerio.

A las 15:30 estaba prevista la reunión de la preinvestigadora solicitada por Cardoso para recibirlo. El diputado pidió media hora más para presentarse y desde el inició marcó sus críticas al FA: “Ya que trascendió en prensa que no estaba documentado el pedido de investigadora acá traigo toda la documentación”, dijo en respuesta al propio Antonini.



En el documento presentado ayer en la comisión preinvestigadora, al que tuvo acceso El País, Cardoso planteó investigar siete expedientes de su gestión sobre la contratación de publicidad. A eso suma, los “procedimientos de compras que utilizaron administraciones anteriores”, de 2010 a 2021, para la contratación de pautas publicitarias en Uruguay y el exterior por compra directa.



Cardoso también solicitó indagar sobre la “justificación” de haber realizado una “fiesta cóctel” por US$ 55.211 en Argentina, pese a la observación del Tribunal de Cuentas “de estar incumpliendo la Constitución”.

Además, requirió explicaciones sobre cuáles fueron las “razones fundadas” por las que se cedió y transfirió a una cuenta en España la cifra de US$ 500.000 a Egeda (Entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales). En ese marco solicitó conocer con quién fueron “las tratativas”.



En tanto, Cardoso reclamó saber cuál fue la inmobiliaria que intervino en la compra directa de un inmueble por US$ 1,5 millones en la calle Cerrito y Zabala, que fue observada por el Tribunal de Cuentas.



“¿Cuál fue el monto pago por comisión y a quién se le pagó?”, preguntó. En conferencia, dijo que “no había urgencia para una compra millonaria con el dinero de todos los uruguayos”, y además señaló que por refacciones se requería una inversión de US$ 1,5 millones y por equipamiento, una partida de igual monto.

El exministro también exigió información sobre las inversiones realizadas por el proyecto “Pájaros Pintados”, financiado por el BID, y pidió saber cuál fue su utilidad. Según dijo, varias de estas solicitudes están relacionadas a una auditoría que venía llevando adelante el Ministerio de Turismo sobre la gestión del Frente Amplio, la cual está “en trámite”.

Olfato político.

En una conferencia que brindó ayer en el anexo de Palacio Legislativo, Cardoso dijo que su objetivo pasa por “investigar absolutamente todo”, para que exista “transparencia total”. En ese marco, dijo que hizo “la mejor y más esforzada gestión en un período de pandemia que no registra antecedentes en la historia del turismo”.



“Mi olfato político también me indica que existe una clara estrategia del Frente Amplio en tratar de destruir mi reputación. No les interesa escuchar la verdad. No les interesa analizar los expedientes”, afirmó Cardoso. Según opinó, el objetivo que persigue la oposición es “engañar” y agregó: “Eso no lo voy a permitir, porque tengo la seguridad de haber actuado al amparo del derecho y el mecanismo de compra directa es legal”.

Comisión investigadora por Germán Cardoso. Foto: Leonardo Mainé.

Consideró que el diputado Antonini salió a “mancillar” su nombre y que lo hizo con la idea de “generar una tormenta de ataque político”. “Es una actitud canallesca que habla a las claras de la calidad de persona de quién lo hace y está detrás de esto”, concluyó Cardoso.



En tanto, Antonini rechazó tales consideraciones, al afirmar que no se trata de un asunto personal con el exministro. “No está bueno personalizar, no es la intención. Yo no me fui bajo sospecha”, contestó.

Unanimidad.

Luego de reunirse las dos preinvestigadoras y de escuchar a los dos denunciantes (Antonini y Cardoso) se resolvió por unanimidad elevar la creación de las dos comisiones a la Cámara de Diputados, informó Posada.



“La comisión trabajó sobre la idea de una única comisión, pero desde el punto de vista jurídico surgió la duda acerca de si teníamos competencia para eso”, señaló. En ese marco, afirmó que será la cámara la que “una las dos carpetas” para la creación de una única comisión investigadora. El cometido será estudiar las denuncias de Antonini y las de Cardoso, que incluyen la gestión del Frente.



Dastugue afirmó que tanto los elementos presentados por Cardoso, como por Antonini, son suficientes para crear “una sola comisión", que será votada en las próximas semanas en el Plenario de la Cámara.

Comisión investigadora por caso Cardoso. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, la diputada Bottino dijo que si bien el Frente Amplio apoyó esta resolución tiene “salvedades” y dijo se refieren “a cuestiones de forma, contenido y esencia” con la denuncia presentada ayer por Cardoso. Como ejemplo, indicó que al ser consultado por Posada el exministro dijo que “no estaba en condiciones de marcar que había irregularidades o ilicitudes”, en lo referido al FA.



“A nuestro entender una preinvestigadora requiere señalizar cuáles son las denuncias, las ilicitudes y las ilegalidades”, afirmó la diputada Bottino.

El pedido de investigación de Cardoso Publicidad. El exministro de Turismo Germán Cardoso pidió al Parlamento investigar la publicidad contratada por esta administración para la temporada de verano 2020-2021, lo que incluye vía pública, además de pautas en radio y televisión.



Compras. Además, pidió incluir en la investigación la contratación de publicidad desde el 2010 al 2020, en referencia a la compra de pautas publicitarias en Uruguay y el exterior con “reiteración de gastos” observados por el Tribunal de Cuentas, en alusión a las dos últimas administraciones del Frente Amplio. En el documento presentado ayer por Cardoso ante la preinvestigadora se pide saber por qué se insistió en estas compras “sin llamar a licitación” y “sin pandemia”.



Inmueble. También pidió indagar sobre la compra directa de una propiedad en Ciudad Vieja por US$ 1,5 millones en la calle Cerrito y Zabala (Ciudad Vieja) que fue observada por el Tribunal de Cuentas. Según dijo Cardoso, además costaba US$ 1,5 millones la remodelación e igual cifra los equipamientos. El diputado pidió conocer cuál fue el monto pago por comisión inmobiliaria y a quién se le pagó por parte del ministerio.



Cóctel. Ante la preinvestigadora pidió, además, conocer la justificación de haber realizado una “fiesta cóctel” por US$ 55.211 en Argentina, pese a la observación del Tribunal de Cuentas “de estar incumpliendo la Constitución de la República”.



Transferencia. En el documento presentado, Cardoso reclama indagar sobre los “criterios y razones fundadas” para transferir a una cuenta en España la cifra de US$ 500.000 a Egeda (Entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales). Y además solicita saber con quiénes se hicieron las “tratativas” y pide mayor información sobre dicha operación llevada adelante por el Ministerio de Turismo durante la administración del Frente Amplio.



Pájaros pintados. Cardoso, por último, demandó información sobre los montos e inversiones realizadas en el marco del proyecto “Pájaros Pintados”, financiado por el BID, y pidió saber cuál fue su utilidad. El proyecto liderado por el ministerio, en articulación con intendencias, buscaba diversificar la oferta turística del Uruguay. El exministro solicitó conocer los resultados obtenidos en dicho programa, que incluyó además la adquisición de embarcaciones.

Dos opiniones.

diputado nacionalista Álvaro Dastugue “Hay elementos para investigar” “Con los elementos presentados por los denunciantes, tanto por Germán Cardoso como por Eduardo Antonini, hay elementos suficientes como para presentar una sola comisión que será votada en los próximos días”, dijo ayer en conferencia el diputado nacionalista Álvaro Dastugue, integrante de la preinvestigadora. Desde la coalición se consideró que se va camino a integrar una única comisión investigadora que tendrá como cometido las denuncias de la gestión de Cardoso y de las administraciones del Frente Amplio, tal como solicitó el exjerarca colorado.