Cabildo Abierto se bajó del ciclo de debates de Canal 5 y esto respondió Sotelo

Cabildo Abierto envió una carta a Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Nacional (Secan), informando que no van a participar del ciclo de debates al que los invitó Canal 5. El escrito fue dado a conocer en Twitter por parte del presidente del partido, Guillermo Domenech.

En la misiva, firmada por Domenech y Raúl Lozano, vicepresidente de la agrupación, expresan su "malestar con la sorpresiva decisión” de Canal 5 de no retransmitir el debate entre Guido Manini Ríos, senador cabildante, y Óscar Andrade, su par frenteamplista.



Además, recuerdan que, en su momento, Sotelo expresó que de retransmitir el debate "el canal público perdería ecuanimidad y su rol no era hacer debatir blanco sobre negro”. “Incluso usted se aventuró a decir que el formato de debate tendía a exacerbar posiciones", agrega Cabildo en la carta.

"Respetamos, aunque no coincidamos, su opinión de hace tan pocos días y al no haber cambios de significación en el escenario político, hemos resuelto no violentar su posición desistiendo de participar del ciclo de debates que propone”, concluye el partido.



La publicación de Domenech estuvo acompañada por la frase: "Nuestra respuesta obedece a la necesidad de ser coherentes".

Nuestra respuesta obedece a la necesidad de ser coherentes pic.twitter.com/4cEIY3xhy0 — Guillermo Domenech (@DomenechMG) March 9, 2022

Por su parte, Sotelo respondió desde su cuenta de Twitter. “Ya se lo expliqué al Sen. Manini: mis comentarios sobre el formato y la ecuanimidad no se referían a su debate con Andrade. Estoy a las órdenes para explicarlo otra vez si es necesario pero nuestros medios no son parte de la campaña y están exclusivamente al servicio del público".