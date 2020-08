Edgardo Novick: “Continuamos al pie del cañón y la coalición sigue”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Francisco Bustillo finalizó anoche una serie de reuniones con los distintos referentes de los partidos que integran la coalición multicolor al reunirse con Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, previo a viajar a España para despedirse de las autoridades de ese país.

Bustillo calificó el encuentro como “muy bueno” y afirmó que se reunió con Novick “no solo por su vinculación en la política sino también por su rol de empresario”.

El secretario de Estado valoró esta serie de encuentros, pero aclaró que “la línea de política exterior es la que marca el presidente de la República”. También confirmó que por recortes de presupuesto, el gobierno uruguayo cerrará dos embajadas y cinco consulados en el exterior. No quiso decir en qué ciudades, aunque anticipó que se trata de dos embajadas que no tienen una contraparte en Uruguay.



La reunión, que tuvo lugar en la casa de Edgardo Novick en Carrasco, fue de algún modo la reaparición pública del líder del Partido de la Gente, de quien mucha gente venía sosteniendo que se había alejado de la política y de la coalición multicolor.



“Estamos en vínculo constante con el presidente, ministros, pero por lo general en forma privada porque ustedes saben que yo no quise ningún cargo y por eso no aparezco públicamente. Pero estoy ayudando”, declaró Novick, para luego destacar: “Estamos al pie del cañón. La coalición sigue; es de cinco partidos y el Partido de la Gente está presente”.



Con respecto al alejamiento de Ernesto Talvi de la actividad pública, Novick afirmó que “es difícil entrar siendo nuevo en la política”, aunque dijo que lo comprende. Luego, añadió: “La gente quiere buenos políticos y lo mejor que le puede pasar al Uruguay es la combinación entre políticos que tienen mucha experiencia y aquellos nuevos que damos mucha fuerza”.



El líder del Partido de la Gente también señaló que no comparte todas la apreciaciones de los referentes de Cabildo Abierto sobre el funcionamiento de la Justicia y la Fiscalía.



Sobre la posición de su partido con respecto a la política exterior, sostuvo: “El Uruguay por país chico que es debe hacer acuerdos con todos los países que pueda en el mundo, sean de izquierda o sean de derecha, porque lo importante es defender el producto y el trabajo de los uruguayos”.



Novick consideró que “Bustillo representa todo lo que el Partido de la Gente piensa que debemos tener en política exterior” y destacó que se encuentra “muy contento” luego de “reencontrarse con un amigo”.

Interna partidaria

A principios de julio, Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente, declaró que “el partido no funciona, las responsabilidades que debería tener (Novick) no las ha cumplido y bueno, simplemente no tenemos idea de dónde anda”.



Novick expresó ayer: “¿En qué partido no hay diferencias? Estamos trabajando fuertemente en todo el país en estas elecciones departamentales. Estamos activos pero en forma muy privada, el Partido de la Gente sigue trabajando, modestamente pero sigue trabajando”.



Con respecto a la elección departamental, el líder del Partido de la Gente dijo que en los últimos 5 años de gobierno frenteamplista no se cumplieron las promesas electorales y que es necesario que los montevideanos apoyen la candidatura de Laura Raffo para que en la capital del país haya “un cambio en serio”.