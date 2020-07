Peña sobre Novick: "No tenemos idea donde anda"; el Partido de la Gente "no funciona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado por el Partido de la Gente, Daniel Peña, dijo días atrás que no tiene "absolutamente para nada" relación con el líder del partido que representa, Edgardo Novick.

Este lunes, en la edición central de 970 Noticias, de radio Universal, Peña agregó en esa línea: "El partido no funciona, las responsabilidades que debería tener no las ha cumplido y bueno, simplemente no tenemos idea de donde anda".

Peña también informó que el Partido de la Gente "debería de haber tenido su convención como fecha límite en el mes de febrero". En tanto, dijo que en ese momento no se convocó. "Hoy sus autoridades ya no tienen la representación que la ley marca y no hemos podido todavía cambiar las autoridades".

Consultado sobre si le preocupa esta situación, dijo: "Sin lugar a dudas que no debería ser así pero es parte de la realidad que nos toca vivir. Nosotros no tenemos ninguna comunicación, y lo que debería funcionar son los órganos normales de un partido y esos órganos no se convocan".

Esta no es la primera vez que surgen diferencias entre Peña y Novick. A fines de octubre del año pasado, Peña había declarado al semanario Búsqueda que Novick no tenía "la representación" del partido, y había anunciado que "cualquier acuerdo electoral" debería "ser refrendado por su Convención".

Consultado en ese momento, Novick había indicado: "En todos los partidos hay diferencias y nosotros las hemos sabido sortear muy bien".