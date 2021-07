Blancos mueven sus fichas para armar el nuevo directorio del Partido Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido de gobierno convocará a su Convención Nacional el sábado 7 de agosto para elegir a las nuevas autoridades del directorio del Partido Nacional. Los blancos postergaron esta decisión más de un año por la pandemia por coronavirus, y en parte porque tampoco habían logrado un consenso necesario.

La primera intención del partido que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia fue trabajar en una lista única. El objetivo era evitar la competencia interna para elegir a quienes serán las nuevas figuras que ocuparán los sillones del directorio.



El senador Jorge Gandini, de Por La Patria, comunicó el año pasado que no formaría parte del acuerdo para la lista única, y presentaría su propia plancha de candidatos. El blanco estima que tiene los suficientes delegados nacionales como para aspirar a dos lugares, y en el acuerdo solo le ofrecían un sillón.



Según los cálculos de los dirigentes consultadas, se requieren 33 votos para lograr un lugar en el directorio, entre los 500 convencionales que conforman el órgano. La elección es regulada por la Corte Electoral.



En el acuerdo quedaron el sector Todos Hacia Adelante -que ganó la interna de 2019 con Lacalle Pou-, el grupo de Juan Sartori llamado Todo Por el Pueblo, Alianza Nacional y Mejor País, que se conformó con el llamado “grupo de los intendentes” y postuló a Enrique Antía.

Partido Nacional.

Todos estos sectores conformarán una plancha de 15 candidatos.



El directorio se integra por 14 miembros titulares más el presidente. Donde sí hay consenso es en que Pablo Iturralde sea el presidente del directorio. Si bien los dirigentes aún trabajan en buscar un acuerdo global, el escenario está dado para que compitan dos listas. Una de Gandini, y otra con el acuerdo del resto de los sectores que repartieron los cargos de acuerdo a la votación de la interna de 2019.



En ambos casos presentaron 15 nombres con sus respectivos suplentes. Las dos serán encabezadas por Iturralde para que ocupe la presidencia.



Dentro del acuerdo, a Todos Hacia Adelante le corresponden ocho cargos, a Sartori se le asignaron tres asientos, a Alianza Nacional dos cupos y el sillón número 15 le quedará a Sergio Botana por Mejor País.



Botana pidió ese lugar en el entendido de que es posible que no entre, ya que Gandini tiene votos como para conseguir un lugar. Como Iturralde (que estuvo dentro de su sector) ocupará la presidencia, entiende que en todo caso estarán representados.



Dentro de Todos, cuatro cargos son para Aire Fresco. Allí en un principio se ofreció un lugar a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien incluso declaró a El País en la última entrevista que integraría el nuevo directorio. Sin embargo, en las últimas horas los blancos entendieron que no puede hacerlo ya que cuando el presidente Lacalle Pou viaje al exterior por más de 49 horas, ella deberá asumir la presidencia. La Constitución impide al jefe de Estado ocupar cargos políticos partidarios, por lo que debería renunciar. Se estima que el primer viaje de Lacalle Pou se dará sobre fin de este año.



Los nombres seguros de Aire Fresco son Carmelo Vidalín y Armando Castaingdebat Ramírez; aún negocian los otros dos lugares. El herrerismo tiene dos lugares: uno se definirá entre Gustavo Penadés y Gloria Rodríguez, y en la segunda línea Sebastián Andújar será el titular.



Al Espacio 40 también le corresponden dos sillones: el ministro Javier García ocupará uno y el segundo aún se discute.



Los tres cargos de Sartori son los que generan más expectativa. Su líder no ha adelantado mucho. Los nombres que manejan los dirigentes son Angelina Vunge, Pablo Viana y Rosina Piñeyro, madre del senador.



En Alianza Nacional, su líder Jorge Larrañaga, fallecido este año, había acordado que Carlos Camy ocupara uno de los dos cargos que le corresponden al sector. El segundo está siendo conversado, pero será ocupado por un intendente del interior: Wilson Ezquerra, Guillermo Besozzi o Nicolás Olivera son los posibles.