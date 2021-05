Blancos y colorados salen a las redes sociales a defender la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La imagen comenzó a circular en las redes sociales y grupos de WhatsApp entre blancos y colorados. “Yo voté para ir para adelante. No voy a firmar para volver atrás”, dice el afiche. El que publicaron dirigentes del Partido Nacional es con letras blancas y azules, y el que eligieron divulgar integrantes del Partido Colorado es exactamente igual, pero en rojo y blanco.

La campaña en contra de la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) no es oficial de ninguno de los dos partidos que integran la coalición de gobierno. Sin embargo, sí es la primera movida masiva que hacen dirigentes de estos dos socios de la coalición oficialista para buscar contrarrestar la campaña de recolección de firmas impulsada por el Pit-Cnt, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales.

Uno de los militantes blancos y jerarcas de gobierno que primero publicó el afiche en su cuenta de la red social Twitter fue el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González.



El integrante del equipo del ministro Jorge Larrañaga subió la imagen a Twitter ayer casi a las dos de la tarde. Su publicación llamó la atención de varios dirigentes del Partido Nacional, al punto de ser comentado en charlas informales entre integrantes del directorio blanco.

González explicó al ser consultado por El País que su publicación era solo “a modo de militante blanco”, y no buscaba entrar en el debate con nadie. Minutos después decidió borrar el tuit y argumentó que lo hacía “para evitar confrontar” sobre el tema.



De hecho, en la reunión del directorio blanco de ayer al mediodía se conversó brevemente sobre si era tiempo de iniciar una contracampaña a la iniciada por el Frente Amplio y el Pit-Cnt. En el encuentro por teleconferencia se entendió que no es oportuno entrar en el debate, ya que la discusión sobre la LUC “ya se saldó en el Parlamento”.

Consultado por El País, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, marcó distancia de las publicaciones en redes de algunos dirigentes. “No me interesa lo que quiere el Frente Amplio. Vamos a hablar de lo que queramos y cuando queramos. La agenda de temas la definimos nosotros y no nos la marca nadie”, comentó. A su vez, aclaró que los afiches en contra de la recolección de firmas no son una iniciativa orgánica del Partido Nacional.

Otros dirigentes blancos que publicaron el afiche fueron la senadora Carmen Asiaín, la edila de Lavalleja Camila Ramírez, y Fernando Ripoll, secretario redactor de la Cámara de Representantes. Al igual que el director de Convivencia de Interior, Ripoll pertenece a Alianza Nacional. Al publicar el afiche escribió: “¡Es simple!”.

El fin de semana varios dirigentes del sector político de Larrañaga, Alianza Nacional, debatieron en grupos virtuales sobre la necesidad de salir a confrontar con la campaña de recolección de firmas para defender la LUC. Sin embargo no alcanzaron un consenso y el tema quedó para más adelante. Ayer retomaron el asunto tras la publicación de González en su cuenta de Twitter, y allí varios valoraron la decisión como un “error político”, en el entendido de que se “estaba entrando en el juego del Frente Amplio”, contaron a El País participantes de ese debate virtual.

En tanto, la comisión pro referéndum contra la LUC informó ayer que se consiguieron 445.526 firmas de las 700.000 necesarias para habilitar la consulta popular e intentar derogar 135 artículos de la ley. El total de las firmas deberá ser presentado antes del 8 de julio, cuando se vence el plazo constitucional. Para eso prevén una jornada de recolección masiva el fin de semana del 22 y 23 de mayo.