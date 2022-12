Blancos y colorados molestos y “sorprendidos” por tono del FA en sesión en solidaridad con Palestina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles la Cámara de Representantes tuvo una sesión extraordinaria por el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, una fecha que conmemora la resolución de las Naciones Unidas de reconocimiento de un Estado árabe y otro israelí en noviembre de 1945, con el que buscaba dar solución al conflicto en Medio Oriente.

La sesión fue impulsada por los legisladores del Frente Amplio, y, durante el transcurso de ella, hubo expresiones de solidaridad con el pueblo de Palestina, cuestionamientos al accionar del Estado de Israel. Los diputados del Partido Colorado y del Partido Nacional cuestionaron la posición de los legisladores opositores y dijeron estar “sorprendidos” por el tono que tomó la sesión.

Ubaldo Aita, legislador frenteamplista, dijo que el paso de los años no ha mejorado la situación del pueblo de Palestina en esa zona.

“Cada día y cada hora se violan por parte de Israel los derechos humanos de cientos de miles de palestinos. Se reportan sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, y el primero de ellos es el derecho a la vida. Constantemente son asesinados palestinos, niños, niñas, jóvenes, periodistas, militantes”, dijo.

“Israel es una potencia que ocupa ilegalmente el territorio de Palestina, establece asentamientos ilegales en los territorios ocupados, levanta muros separando familias, multiplica la exclusión. Estamos hablando de un pueblo entero que vive encerrado, prisionero en su propio territorio, que es atacado sistemáticamente y condenado al hambre”, añadió.

Para Aita es “claro” que hay un responsable directo de la situación que viven los palestinos, y que es el Estado de Israel.

“No se puede decir que son dos partes enfrentadas en igualdad de condiciones. Esto no es cierto. De un lado hay un pueblo perseguido, hostigado, condenado al hambre, que lucha por defender su existencia, y del otro lado está un estado con uno de los ejércitos más poderosos del mundo y con un poderoso lobby internacional”, comentó.

Esta primera posición del diputado frenteamplista motivó que el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, quien señaló que la presencia de la banda nacionalista en la sesión “no significa que se comparta ni que se apoye varias de las premisas que fueron anunciadas o que se anunciarán”, adelantó. “Colaboraremos con nuestro silencio para el normal desarrollo de la sesión pero queremos dejar constancia de esto”, añadió.

Christian Mirza, diputado por el FA, fue uno de los que mostró una mayor defensa del Estado palestino y quien cuestionó más duramente la política israelí en estos asuntos.

“La larga historia de 74 años estuvo plagada de represión, sojuzgamiento y conculcación de los derechos del pueblo palestino. Miles de presos, bombardeos y matanzas sistemáticos, usurpación de tierras, desplazamientos forzados, avance sostenido y expansión del territorio, construcción del muro de la vergüenza. En suma, muerte y destrucción como estrategia gradual de la identidad palestina, lo que evidencia inequívocamente el carácter de apartheid del régimen israelí”, dijo.

Luego de Mirza también siguieron otros diputados frenteamplistas, como Felipe Carballo, Daniel Gerhard y Micaela Melgar.

En el final de la sesión, los diputados colorados Gustavo Zubía y Felipe Schipani manifestaron críticas con el tono que tomaron las expresiones de los legisladores opositores.

“No se puede hacer un enjuiciamiento con los términos de aniquilamiento, exterminio, terror, persecución de la actividad incluso bélica de Israel, me parece absolutamente desajustado. No significa ser tan tonto, porque en todas situaciones de conflicto puede haber abusos de toda naturaleza. Pero hoy no esperaba estos calificativos que en última instancia tendrían que proponer que el Estado uruguayo rompa relaciones con el Estado de Israel. Pensé que iba a ser en otros términos que se iba a realizar el día de solidaridad con Palestina”, lamentó Zubía.

En tanto, Schipani señaló que no tenía pensado hablar en la sesión. “Francamente no teníamos pensado hacer uso de la palabra. Nosotros votamos la convocatoria de esta sesión, pero como coordinador de la bancada del Partido Colorado debo decir que nos hemos visto sorprendidos en nuestra buena fe, porque no es de estilo que una sesión de conmemoración de homenaje, termine siendo una sesión de ataque a un estado que el Uruguay ha reconocido desde sus orígenes”, apuntó, y tildó de “falsedades” las expresiones frenteamplistas.