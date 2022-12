FA no apoya que iniciativa para resarcir a víctimas de la guerrilla salga desde el Ejecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Senado tuvo este martes una sesión extraordinaria. En el último punto del orden del día, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech presentó una minuta de comunicación y pidió que sea elevada al Poder Ejecutivo.



El objetivo es que Presidencia elabore un proyecto de ley que repare “económica, social y moralmente” a las personas víctimas de la guerrilla desde 1962 a 1976.

Domenech explicó que durante las décadas del 60 y 70 los países de América Latina “sufrieron” los intereses de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos. “Eso llevó a una confrontación en el seno de nuestras patrias americanas, en las que quedan heridas que no han sanado”, puntualizó.

El senador cuestionó que no se haya generado desde la recuperación democrática hasta ahora, una visión que contemple a las “víctimas de los grupos armados”

“Durante muchísimos años, un grupo de ciudadanos victimas muchas veces absolutamente inocentes de esa conflagración que mencioné, sufrieron perjuicios irreparables, como lesiones, secuestros, hurtos y otros perdieron la vida. Durante sesenta años el país ha ignorado el sacrificio inocente de estas personas, quizás porque ellos no le sirvieron de bandera a ningún partido político”, añadió.

Para Domenech “no se puede perpetuar una injusticia como esta”, y dijo que un proyecto del 2007 elaborado por el entonces presidente, Tabaré Vázquez, buscaba un propósito similar.

La postura del Frente Amplio

La iniciativa fue aprobada con los votos del Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto. El Frente Amplio no dio sus votos, y su senadora Liliám Kechichian opinó que son coincidentes en que hay que elaborar un proyecto en ese sentido, pero defendió que lo realice la Comisión de Constitución, es decir el Parlamento, y no que parta desde Presidencia.



“Compartimos absolutamente la recuperación a todas las víctimas inocentes de un momento del Uruguay que creo que todos los que estamos acá no queremos volver. Compartimos el sentimiento de reparar, pero estamos convencidos de que el principal lugar para profundizar esto es el Parlamento”, apuntó.



Kechichian remarcó que no es partidaria de comparar el terrorismo de Estado con acciones individuales, y deslizó que eso es lo que intenta hacer esta iniciativa. “Ambas son muy condenables, pero son dos cosas muy diferentes. Creo que era la comisión la que debería haber profundizado en este tema. Tenemos que analizarlo con profundidad, a quién se quiere resarcir con detalle, y ahí sí podrán contar con nuestro voto”, sentenció.