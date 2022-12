Presidente de Crysol afirmó que el proyecto de reforma jubilatoria "debería ser rechazado de plano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La asociación que nuclea a ex presos políticos del Uruguay (Crysol) fue recibida por la comisión especial de la Cámara de Senadores que analiza el proyecto de reforma de la seguridad social. Su presidente, Gastón Grisoni, aclaró que forman parte de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y por lo tanto la visión que tienen sobre el proyecto es la misma; “Consideramos que un proyecto de ley como el que se ha presentado debería ser rechazado de plano”, sostuvo.

Por otra parte, el presidente de Crysol aseguró que el proyecto “obliga” a trabajar más años sin asegurar mayores ingresos. Grisoni cuestionó además que se incumpla con la promesa de campaña que descartaba aumentar la edad para jubilarse porque en esta reforma, según él, “se terminó haciendo”.



Otra de las críticas apuntó al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, el cual, según indicó, es una “terrible y pesada carga financiera para toda la sociedad”. Para reafirmar el concepto dijo que “le cuesta” al Estado unos US$ 500 millones por año, y que con este proyecto de ley se mantendrá el costo durante 10 años más, para “mantener privilegios”.

Tras estas consideraciones, el presidente de Crysol, manifestó que solicitaron ser recibidos por los legisladores para opinar “muy especialmente” sobre un aspecto del proyecto de ley que entienden “denota gran animosidad y hostilidad hacia las ex presas políticas y los ex presos políticos de la dictadura”. Con sus dichos, apuntó al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien expresó tiempo atrás que era una “injusticia” la transmisión hereditaria de las pensiones reparatorias que perciben.



El senador cabildante había manifestado además que su partido pretendía que dentro del proyecto se anulara el decreto que firmó el expresidente Tabaré Vázquez a lo último de su mandato el cual habilita a que una vez fallecido el beneficiario de la pensión, esta pueda ser cobrada por el cónyuge, concubino o hijos menores de edad.



“Esto no nos sorprende, ya que dicha organización, Cabildo Abierto, ha reivindicado lo actuado por los principales criminales de la historia uruguaya”, disparó el presidente de Crysol. Tras estas expresiones finalizó la sesión parlamentaria en la cual no hubo preguntas.