Jubilaciones promedio crecerán entre 18% y 20% para el 2043 con la reforma, dice estudio del BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los ministros de Economía y de Trabajo, Azucena Arbeleche y Pablo Mieres respectivamente, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y Rodolfo Saldain, referente del proyecto de reforma de la seguridad social, y otras autoridades concurrieron este miércoles a la Comisión del Senado que analiza la iniciativa del gobierno.

En un comunicado, Presidencia indicó que las autoridades presentaron ante la Comisión un documento técnico elaborado por el equipo actuarial del Banco de Previsión Social (BPS). Los resultados del estudio arrojan que "con la reforma, en cualquier escenario la jubilación promedio crece entre un 18% y un 20%" al 2043, asegura el texto.



"Más allá de los trascendidos y comentarios de representantes del Frente Amplio y del Pit-Cnt, la realidad es que las jubilaciones no solo no van a bajar, sino que se van a mantener o a aumentar", asegura el documento.

“El aumento de la edad de retiro es clave para no cargar a los jóvenes con un peso desmedido que no podrán afrontar para pagar las jubilaciones de una población mayor que crece. Pero se optó por no introducir cambios que modificaran la otra relación central, la relación entre salario asegurado o de aportación y la cuantía de los beneficios”, indica Presidencia.



“En cualquier escenario de los que se han venido trabajando, en todos, la jubilación promedio crece, y a nivel de casos representativos de jubilados de diez situaciones -los deciles- en todos los casos la jubilación o se mantiene o crece. Y crece sustancialmente en aquellos sectores de menor ingreso”, resaltó Saldain en conferencia de prensa tras su comparecencia en la Comisión.



La oposición

Por su parte, el senador frenteamplista e integrante de la Comisión Eduardo Brenta dijo en rueda de prensa que "la comparación que presentó el gobierno hoy en materia de que las jubilaciones no solo no empeorarían, sino que mejorarían, se basan en una comparación falaz. Porque se comparan jubilaciones que se tomarían con 60 años de edad y 30 años de trabajo, contra jubilaciones que se van a hacer con 65 años de edad y más años de trabajo. Es una comparación que no resiste, precisamente, ser comparada".



La cifra de crecimiento presentada es "indemostrable, en ninguna proyección, dado que se están están comparando situaciones que son absolutamente disímiles", apuntó el legislador.



También destacó que habrá una nueva comparecencia de las autoridades en la Comisión "a los efectos de quizá volver a analizar estos números y analizar los planteos realizados hoy por las tres Cajas (Notarial, Bancaria y Profesional) que estuvieron presentes, que plantearon diferencias y discrepancias con el sistema".