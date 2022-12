Charles Carrera anunció que no asistirá a la comisión parlamentaria que lo investiga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Frente Amplio Charles Carrera anunció este martes que no concurrirá a la comisión investigadora del Senado que investiga su actuación como titular de la Dirección Nacional de Secretaría del Ministerio del Interior.

Carrera es investigado por haber habilitado que un hombre que recibió un disparo de arma de fuego en un confuso episodio que involucra policías de Rocha se atendiera en el Hospital Policial sin ser funcionario.

Víctor Hernández quedó paralítico en noviembre de 2012 tras recibir una bala perdida que presuntamente partió de la casa del entonces subcomisario de La Paloma, Marcos Martínez, de la que nadie se ha hecho responsable.



Luego de que lo trasladaran al Hospital de Clínicas, Carrera le ofreció asistencia durante tres años en el Hospital Policial para que hiciera su recuperación. Además, destinó una partida de $ 20.000 mensuales en tickets de alimentación a nombre de la madre del herido y les ofreció traslados a la ciudad rochense.

El trabajo de la comisión comenzó este lunes con la presencia del propio Hernández, su hermano y el abogado de ambos. Allí se presentó ante los senadores la cronología de los hechos y se cuestionó por parte de la defensa a la Fiscalía y al Ministerio del Interior.

Carrera será convocado por parte de la comisión para luego del receso parlamentario, en marzo del 2023. Según dijo este martes en conferencia de prensa, no participará de la convocatoria, ya que cree que de esa forma se “consiente y valida” un espacio que “no es legítimo”.

“Consideramos que es una comisión indebida, que no corresponde. Es un asunto que ya está en la Justicia. Cuando un tema está en la Justicia, el sistema político no tiene que intervenir, porque eso es presionar. Es presionar lo que se está haciendo”, señaló.

Carrera apuntó que con este caso se está “haciendo política” y que tiene la “tranquilidad absoluta” de haber actuado bien. “El tema está en la Justicia y es allí donde me presentaré. En la Justicia es donde tengo garantías. En el Parlamento, en los ámbitos políticos, no tengo ninguna garantía”, aseguró.

Consultado sobre si concurrirá, dijo: “No pienso. No pienso concurrir. Presentaré un escrito haciendo mención a lo que ya hice que es el recurso que presenté. Presentarme es consentir y validar un ámbito que considero ilegitimo”.

El senador consideró que en Uruguay se están atravesando elementos que hacen pensar sobre una “judicialización de la política”. “Me da mucha vergüenza porque pienso en todos los problemas que tiene la ciudadanía, que no llega a fin de mes, los problemas en la educación, los problemas con Astesiano, el tema Marset, ahí están los verdaderos problemas”, cerró.

El reclamo de la familia

La familia, además de insistir en la responsabilidad de Carrera y en el intento de “ocultamiento” por parte de los antiguos mandos policiales de La Paloma, pide que la secretaría de Estado la indemnice por los daños y perjuicios que sufrió en estos años.



El abogado Ferreira cuestionó que esta reparación no se dé a pesar de que el gobierno actual ha condenado la actitud de la anterior administración. “El ministro (del Interior, Luis Alberto) Heber sale diciendo que sabe que el disparo provino de allí (la casa de Martínez). ¿Cuándo va a haber una oferta, entonces?”, se preguntó, y aseguró que el abogado de la cartera “se opone a cada prueba” que la defensa presenta.



El defensor de los Hernández cuestionó a la Fiscalía por no haber solicitado la imputación por otros delitos de quienes estaban en la casa de Martínez. En la lista figura la omisión de asistencia, entre otros ilícitos.



Según Ferreira, si se hubieran investigado se podrían haber probado, más allá de que no se determinara la identidad del agresor.



“En el último escrito el fiscal estaba más preocupado en calificarme a mí o en lo que saldría en la prensa que en leer el expediente”, opinó. Y señaló “deficiencias” de la investigación.