Bergara se equivocó al hablar del acuerdo de la coalición y salió a pedir disculpas

Mario Bergara será el ministro de Economía si el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, le gana al blanco Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta del 24 de noviembre.

Este miércoles, durante una conferencia de prensa en la que Martínez presentó a algunos de los que formarán parte de su gabinete si llega al poder, Bergara fue consultado por el principal problema macroeconómico que afecta al país: el déficit fiscal.

Dijo que, si le toca asumir como ministro, lo primero que hará será “convocar a un diálogo muy abierto tanto a nivel político como de las organizaciones sociales, porque esto no se puede resolver solo con los grupos políticos sino que hay que hablar con trabajadores, con pasivos, con empresarios, para abordar el tema de la seguridad social”.

“En la realidad actual, con un déficit enorme del sistema, que está creciendo año a año también con un volumen importante, si esto sigue así no termina bien”, añadió el expresidente del Banco Central (BCU).

Bergara aprovechó este momento para criticar a la coalición que lidera Lacalle Pou porque, aseguró, ignoró el tema de la seguridad social en el acuerdo que firmaron los líderes de los partidos de la oposición que son parte de ella. “Lo que es irresponsable es hacer una especie de coalición virtual en donde el tema de la seguridad social ni se mencione”, dijo.

“Y eso es lo que acaba de hacer esta coalición de cúpulas, donde en 13 puntos largos y 40 y pico de páginas no se menciona…no se le dice absolutamente nada sobre este tema que es central, crucial para la vida de los trabajadores y de los pasivos”, añadió.

En este punto uno de los periodistas que estaba en la conferencia le recordó a Bergara que el documento suscrito por los partidos de la oposición sí menciona a la seguridad social.

“Eso no estaba mencionado en el borrador, quizá yo hice referencia a eso”, respondió Bergara, quien agregó: “Tomo el punto, me basé en el borrador del documento, que no lo mencionaba”.

Lo cierto es que la seguridad social aparece mencionada en el punto 9 tanto del borrador conocido la semana pasada como en el documento que ayer martes fue divulgado por el Partido Nacional.

El borrador conocido la semana pasada indicaba en este punto: “Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político”.

En tanto, el documento que se divulgó ayer marca: “Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”.

Luego de la conferencia de prensa, Bergara escribió en su cuenta de Twitter que cometió el “error de ignorar la mención al tema de la seguridad social en el documento de compromiso de la coalición de cúpulas de la oposición”.