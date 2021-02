Bergara: dichos de Arbeleche son "engañosos" y es "insólito que se sumen peras con manzanas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador del Frente Amplio Mario Bergara se refirió este lunes a los comentarios que hizo más temprano en conferencia de prensa la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y criticó la afirmación de la jerarca de que se destinaron US$ 1.217 millones para hacer frente a la pandemia.

“Nos parece insólito que se sumen peras con manzanas para tratar de dibujar engañosamente el número de los recursos que se han volcado para combatir la pandemia”, dijo el expresidente del Banco Central (BCU), quien planteó que “lo que efectivamente se ha volcado está en el orden de los US$ 700 millones, que es 1,3% del producto”.

“Es un guarismo que nos deja bastante mal parados en cualquier comparativo internacional, somos de los países que menos recursos han volcado para combatir la pandemia”, afirmó Bergara.

El legislador apuntó que el gobierno manejó hoy la cifra de alrededor de US$ 1.200 millones porque “se suman US$ 500 millones que no son gasto, que es el monto de crédito garantizado por el Sistema de Garantías”.

“Una medida muy correcta, que está funcionando razonablemente, pero que no se puede sumar como gasto del gobierno en el marco de la pandemia”, dijo Bergara, quien insistió en rueda de prensa que es “realmente engañoso plantear que hay que sumar 700 más 500 para ver cuánto se volcó a la pandemia, se gastaron 700”.

“Nos parece que es intentar engañar a la sociedad en su buena fe incrementar artificialmente como gasto algo que no es gasto para tratar de mostrar algo que todos decimos, que el Estado uruguayo ha gastado mucho menos que la inmensa mayoría de los países del mundo en combatir la pandemia del COVID”, sumó.

En esta línea, el exministro de Economía dijo que considera necesario dar “más soporte” a las 300.000 familias que “peor lo están pasando en el Uruguay de hoy”.

Por otro lado, consultado acerca de la afirmación de Arbeleche de que el gobierno no subió la carga impositiva, Bergara dijo que “no es tan así, porque hay un aumento de IVA por la vía de devolver menos IVA y cosas por el estilo”.

“Ha habido aumento de tarifas, además de todo el marco que conocemos del peor de los aumentos entre comillas, que es la rebaja salarial y de las pasividades”, añadió.

A su vez, el senador se refirió a la estimación que divulgó Arbeleche este lunes de que la economía uruguaya habría caído 5,8% en 2020. “La caída en Uruguay del producto este año 2020 es bastante más grande que la que el gobierno pronosticaba y que votó incluso, porque acá se habla como si hubieran hecho los números en abril o mayo. Sí, originariamente, pero la ley de Presupuesto se votó en diciembre”, planteó el legislador. La ley de Presupuesto, aprobada el año pasado, contemplaba una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 de 3,5%.

“Entonces pasar de un 3,5% de caída que planteaba el gobierno a casi un 6% que ahora pronostica implica que evidentemente hay una caída importante, y que el aumento de 2021 es menor también al que pronosticaba el gobierno en la ley de Presupuesto. Se explica según la ministra por el Turismo, cosa que ya en diciembre cuando se votó la ley de Presupuesto estaba clarísimo que la temporada turística iba a ser como está siendo”, dijo Bergara.

“Todos queremos que haya una reactivación lo antes posible, pero también nuestra visión es que sería más fácil, más rápida y más contundente la reactivación si hoy se soportara más al consumo, al ingreso de las familias que más lo necesitan. Ayudaría a que la caída sea menor y la reactivación venga antes y sea más potente”, señaló el senador.

En tanto, Bergara también comentó que no considera “un mérito haber ahorrado en la pandemia, cuando lo que necesita la sociedad es que se vuelquen recursos”, y añadió: “Este no es el momento del ajuste fiscal, y no es lo que hacen los países en el mundo”.

El legislador frenteamplista dijo que la “única estrategia” del gobierno es el “recorte” y afirmó que “no hay una estrategia de crecimiento y desarrollo”.