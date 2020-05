Bartol le respondió a Ana Olivera: "Da la impresión que era un esquema armado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Bartol, ministro de Desarrollo Social (Mides) le respondió a Ana Olivera, exsubsecretaria de dicha cartera, luego de que esta recalcara que "no hay ningún desvío de fondos" y que "las deudas de las ONG fueron informadas por nosotros a las actuales autoridades".

El Mides detectó una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG. Eso derivaba en que el Estado debía efectuar un doble reembolso, ya que al que pagaba el Mides a las ONG se sumaba el del Ministerio de Vivienda que, como garantía del alquiler, pagaba la cuota a los propietarios.

"Lo leí ayer (la respuesta de Olivera) y hago memoria y memoria y no lo recuerdo. En los papeles no lo tengo. No recuerdo un comentario de ella hablándome de esto. Además ella habla de que se hizo una denuncia y ya se sabía, cuando son 15 ONGs. Da la impresión que era un esquema armado", señaló Bartol este lunes en "Primera mañana" (radio El Espectador).

"Los propietarios no reclamaban y entonces los propietarios iban contra el Ministerio de Viviendo y cobraban. Hace que el ministerio al no controlar no sabía que ese dinero no se estaba volcando al pago del alquiler. Cuando ves que son 15 llama mucho la atención", agregó.

Asimismo, analizó: "Aquellos que le pagaste expresamente para pagar el alquiler del local se la están quedando o no se sabe lo que están haciendo".

"Hay que ver dónde está ese dinero, qué hicieron (...) No es un caso aislado de una denuncia penal, son 15 ONGs,", remarcó el ministro.