Barrio a barrio, cómo será el plan de recolección de residuos de Cosse para el que pide un préstamo al BID

La Intendencia de Montevideo avanza en los detalles del plan ejecutivo de limpieza que busca implementar a través de un préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La discusión política ganó espacio en la última semana en medio de críticas de blancos y dudas de algunos colorados, pero en el gobierno departamental confían en que lograrán la mayoría especial de 21 votos en la Junta para poder instrumentar los cambios desde la segunda mitad de 2022.

¿Qué implica el plan en cuestión? El proyecto establece al menos cuatro modalidades distintas de recolección de residuos en la ciudad. Y, al mismo tiempo, apunta a incrementar la clasificación en origen.

Uno de los ejes es reducir la cantidad de contenedores en la vía pública, y que los que haya estén expuestos la menor fracción de tiempo posible o sean difíciles de abrir. El plan incluye un recambio de vertederos para extender en la ciudad dispositivos “más robustos”, similares a lo que hay en el Centro.



La intendencia prevé modificar el diseño de los contenedores, sobre todo de su boca, para dificultar la extracción de bolsas. La comuna ya trabaja, incluso antes del préstamo del BID, en una licitación para realizar pruebas con algunos nuevos recipientes, informó a El País el director de Limpieza de la comuna, Ignacio Lorenzo.



¿Qué son los contenedores más robustos? La administración apunta a una calidad de material más resistente frente a un incendio o choque. “Tenemos que generar un equilibrio entre robustez, no extracción, y facilidad para poder depositar residuos”, explicó el jerarca.



“Estamos en la etapa de aprobación (del préstamo), hay también una cuestión de documentos, pero nosotros ya estamos trabajando en los pliegos y en el plan ejecutivo de manera de poder implementarlo en el segundo semestre del año que viene”, afirmó el director de Limpieza al ser consultado sobre los plazos de aplicación.



El plan, en pleno análisis de la Junta Departamental, fue defendido el pasado miércoles por la intendenta Carolina Cosse en una cena de finanzas del Frente Amplio en el hotel Radisson. “Vamos a empezar a diferenciar (la recolección) según distintas realidades”, afirmó.



La elección de las modalidades de limpieza por área tuvo en cuenta la cantidad de población y las condiciones urbanísticas. “Hay lugares donde puede haber alta densidad pero los padrones no tienen retiro. Entonces, parte del proyecto pasa por conocer las condiciones urbanísticas”, explicó Lorenzo.

INTRADOMICILIARIA

En la zona naranja, secos en edificios o cooperativas superiores a 20 unidades y vía pública con húmedos + secos + vidrio.

En la zona violeta: secos y vía pública con húmedos +vidrios.

En la zona roja secos, húmedos y orgánicos y en la vía pública vidrio.

En los puntos verdes: húmedos + secos. Opcional: bolsones de reciclaje para vecinos que lo soliciten.

Una de las zonas donde funcionará el nuevo sistema de recolección estará comprendida por el eje de Bulevar Artigas, desde Parque Rodó y Cordón hasta Ciudad Vieja. Pero además esos vecinos compartirán modalidad con La Aguada, el barrio Larrañaga, Jacinto Vera, parte del Prado, el Cerro y La Teja.



En esas zonas, coloreadas en naranja en el mapa, el principal cambio será que en la vía pública habrá contenedores más robustos para residuos mezclados. También se instalarán recipientes para reciclables, pero de distinto diseño al de los mezclados y en un lugar diferente, con el objetivo de evitar confusiones de vecinos. De acuerdo a lo que detalló Lorenzo, los contenedores de residuos secos se prevé asociarlos a algún comercio, de modo de permitir su custodia. También habrá vertederos específicos para vidrio.



La salvedad es que los edificios o cooperativas de más de 20 unidades tendrán dentro de su predio un vertedero propio donde los vecinos deberán poner residuos secos, en lugar de hacerlo en el dispositivo ubicado en la calle.

Otro de los planes es para Punta Carretas, Pocitos, el sur del Parque Batlle y una parte del Buceo. Se trata del área de mayor densidad habitacional, para la cual la intendencia propone una modalidad en la que todos los padrones, incluso casas, tendrán un contenedor para reciclables. Lo que no habrá, entonces, serán contenedores de residuos secos en vía pública. Allí sí se colocarán en la calle contenedores reforzados para basura húmeda y vidrio.



“Va a haber una recolección diferenciada. Va a pasar un camión en vía pública cada dos o tres días, y otro quizás una vez por semana, a levantar el otro contenedor de adentro del edificio o cooperativa”, explicó Lorenzo. En los edificios podrán estar ya sea en el garaje o dentro del retiro en caso de tener rejas. La idea es que no esté en un lugar accesible para el que pasa por la vía pública.

La tercera pata del plan comprende a Carrasco, Carrasco Norte, Punta Gorda, Malvín, Malvín Norte y Lezica. Allí la comuna promueve un sistema donde entregará a cada casa dos contenedores: uno gris para mezclados y otro verde para reciclables secos. En la vía pública solo habrá contenedores para vidrio. Además en 5.000 domicilios entregarán composteras.



Los vecinos deberán sacar la basura próximo a la hora que pasa el camión recolector. Para esto, además de la previsión semanal con un margen horario, la intendencia habilitará un seguimiento por Internet del lugar en el que está el camión.



En complejos de vivienda la recolección también será diferenciada a través de contenedores dentro de cada predio.

En el resto de la ciudad habrá contenedores en vía pública para mezclados, como hasta ahora. Además se colocarán otros para residuos secos próximos a comercios. Para estos lugares la administración también proyecta un recambio paulatino del tipo de vertederos.



Fuera de las zonas con recolección especial, en las cooperativas que haya interés, la iniciativa de la intendencia es realizar recolección dentro de los predios. Además entre cinco vecinos pueden también solicitar un bolsón para reciclaje. En asentamientos, donde los camiones no pueden ingresar por el tamaño de las calles, proponen sacar los contenedores y realizar recolección manual por medio de motocarros.

El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, aseguró que en la semana pasada se alcanzó “el mejor” nivel de cumplimiento en la recolección de residuos desde el inicio de este período de gobierno, esto se da justo en los días previos a Navidad. La instancia de las próximas fiestas de fin de año supone para la administración de Carolina Cosse un desafío adicional ante los atrasos registrados el año pasado, donde la basura desbordó los contenedores de diferentes zonas de la ciudad.



El director de Limpieza afirmó que trabajan de acuerdo a lo pautado, con un refuerzo de los turnos y de la cantidad de funcionarios que se dedican a la tarea. Según afirmó el jerarca, la semana pasada registraron “el mejor dato” del último año en el nivel de recolección.



El sistema de contenedores tiene 117 circuitos que en promedio poseen unos 100 vertederos cada uno. Según el informe publicado el pasado viernes por Desarrollo Ambiental, el 96,3% de los contenedores habían sido levantados en los últimos dos días, algo que para la administración se considera “óptimo”. En tanto, un 3% llevaban entre dos y tres días sin limpiar.



Desde el jueves pasado, la comuna cuenta con 10 equipos de fiscalizadores para inspeccionar los contenedores. Las multas por mala utilización pueden ir hasta $475.000.



Las claves de la discusión

El costo y los votos en debate

El plan de limpieza es financiado en US$ 47,6 millones por el préstamo del BID que está en discusión en la Junta de Montevideo. Los otros US$ 22,4 millones son destinados a saneamiento. Mientras la intendenta Carolina Cosse precisa los votos de al menos tres opositores para lograr la mayoría especial de 21, el análisis del asunto llegó en los últimos días a la cúpula de la coalición. Como informó El Observador, el cambio en la modalidad de recolección costará US$ 13,9 millones y la renovación de contenedores US$ 8,9 millones. Se prevé destinar US$ 8,3 millones a plantas de clasificación y US$ 5,3 millones al montaje de seis ecocentros.