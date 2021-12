Frente Amplio espera al Tribunal de Cuentas por el préstamo de US$ 70 millones para Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de ediles del Frente Amplio en Montevideo analiza apurar la votación en la Junta Departamental del préstamo de US$ 70 millones que la Intendencia de Montevideo pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los representantes esperan por un informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para considerar si convocan a una sesión el próximo jueves que someta el tema a consideración, dijeron a El País fuentes de la izquierda.

El aval del TCR es un requisito indispensable para que la Junta pueda poner la iniciativa sobre la mesa.



El órgano departamental tiene hasta el 17 de febrero para analizar el tema, pues la comuna dispone de 90 días para confirmar el contrato de préstamo del BID. La idea del oficialismo es aprobarlo cuanto antes y por eso, en caso de que llegue el documento del TCR, contemplarán votarlo la próxima semana, dijeron los informantes del FA.



La iniciativa de la intendenta Carolina Cosse requiere de 21 votos, por lo que debe conseguir apoyo de la oposición. El Frente Amplio tiene 18 representantes en la Junta, ocho son del Partido Nacional, cuatro del Partido Colorado y uno del Partido de la Gente.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Moncecchi, comparecerá el martes próximo ante la Comisión de Legislación para explicar el alcance del préstamo. El proyecto de Cosse implica destinar US$ 47,4 millones para limpieza y US$ 22,6 millones para saneamiento.



Los blancos pidieron que US$ 12 millones sean para saneamiento en los barrios Sarandí, Bella Italia y Boiso Lanza. Los ediles colorados, en tanto, se reunirán el lunes con el Comité Ejecutivo Nacional de su colectividad. Por su parte, el edil Diego Rodríguez de la Lista 404 del Partido Nacional también se entrevistará ese día con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.