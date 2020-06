García se reunió con FA tras cruce: ministro ratificó dichos y diputados tomarán acciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidencia del Frente Amplio, los integrantes de la Comisión de Defensa del Frente Amplio y los legisladores frentamplistas que integran las comisiones de Defensa del Parlamento, se reunieron con el ministro de Defensa Javier García y tras el encuentro, Gerardo Núñez, presidente de la Comisión de Defensa, informó que se realizará una sesión extraordinaria en la Cámara de Representantes para evaluar si toman acciones tras las declaraciones del jefe de la cartera con respecto al procesamiento a un soldado 48 años después que recibió una orden y mató a un detenido.

"La bancada de diputados del Frente Amplio se va a estar reuniendo para analizar pasos a dar desde el punto de vista Parlamentario relacionado a lo que fueron las declaraciones del ministro de Defensa vinculado a su preocupación respecto al accionar policial sobre una de las sentencias que se dio sobre un militar que cometió un homicidio en el año 72", expresó Núñez en rueda de prensa y expresó que el ministro ratificó sus dichos.

Tras la sesión, indicó el diputado, "seguramente se anuncie algún accionar desde el punto de vista legislativo", como podría ser por ejemplo un llamado a comisión.

Gerardo Núñez, diputado por el Frente Amplio. Foto: Francisco Flores.

El diputado aseguró que para el partido son "declaraciones preocupantes" porque "además se suman a otro conjunto de planteamientos que han existido", expresó en referencia a los dichos del senador Guido Manini Ríos sobre los procesamientos a miliares.

Núñez consideró que se trata de "un ataque sistemático al sistema judicial, particularmente en causas relacionadas a los Derechos Humanos", indicó. "Hay 55 pedidos de procesamiento por parte de fiscales vinculados a esta temática y la mayoría no vienen avanzando lo suficiente, entonces la preocupación del sistema político debería ser cómo hacer avanzar estas causas y que no permanezcan en una situación de impunidad", opinó.

García: "Está dentro del derecho que tienen"

Por su parte, el ministro García indicó que esta era una reunión esperada ya que se trataba de mantener un diálogo con la oposición. Sobre el posible llamado a comisión por parte de la bancada de diputados frenteamplista el jerarca expresó: "Está dentro del derecho que tienen, yo como legislador convoqué muchas veces a ministros", aseguró.

"​Lo veo perfecto, me parece que eso es riqueza de la democracia y que está muy bien", agregó.

De todas maneras indicó que el llamado podrá ser por "por las declaraciones, no por el cuestionamiento (a la Justicia) porque cuestionamiento no hay", aseguró.



"Hay una preocupación por un fallo puntual y al mismo tiempo hay compromiso, colaboración y contribución con la Justicia desde el día 2 de marzo que asumimos", indicó y reiteró: "Así que me parece correcto, apoyo y es lo mismo que me tocó a mí siendo oposición".

El llamado a comisión podría llegar luego de que García manifestara preocupación por el procesamiento a un soldado 48 años después que recibió una orden y mató a un detenido.

El soldado en cuestión es Leonardo Vidal, hoy de 72 años. García señaló que actualmente el hombre está enfermo y a la espera de una operación. Vidal mató al tupamaro Nelson Berreta Hernández mientras intentaba huir el 14 de julio de 1972.



"El mensaje que queda planteado hoy: qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso. Es un mensaje que nos preocupa y afecta las tareas y el funcionamiento", había explicado.

Miranda: Reunión con "diferencias, pero de construcción republicana"

Por su parte, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, expresó que se trató de una reunión "de buen tono, marcando sin dudas algunas diferencias, pero de construcción republicana del país".

"Los temas fueron muy generales, no hubo planteos concretos más allá de la intención expresada por el ministro de construir una política de Estado en materia de Defensa, lo cual es absolutamente compartible. De hecho, como fuerza política promovimos la política de Estado en materia de Defensa. El ejemplo palpable es la ley marco de Defensa aprobada en 2010, aprobada unánimemente en el Parlamento" expresó.



Miranda consideró que las políticas de Estado se construyen con "un diálogo sobre todos los temas". "Desde luego hay diferencias en algunos temas y puntualmente por las situaciones planteadas en la última semana. En particular con un fallo del Poder Judicial, que es un autoprocesamiento, donde el ministro de Defensa invocando además al presidente de la República marcó una crítica frente al fallo de la Justicia, lo cual y así se lo planteamos en la reunión, nos parece absolutamente inoportuno, desafortunado".



"No es que los fallos del Poder Judicial no estén sujetos al escrutinio público, lo que sí nos parece es que es un muy mal mensaje desde el punto de vista de la construcción republicana que desde el Poder Ejecutivo se cuestione un fallo del Poder Judicial", explicó.