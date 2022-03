Autoconvocados harán marchas el domingo 6 de marzo en todos los departamentos por el "NO" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autoconvocados en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) realizarán una marcha en todo el país hacia las 19 capitales departamentales en forma simultánea el próximo domingo 6 de marzo. En Montevideo, se prevé una marcha desde el Prado a la Plaza Independencia donde se leerá una proclama, como pasará en todo el país a la misma hora.

Juan Brea Saravia, tataranieto de Aparicio Saravia, exintegrante de Un Solo Uruguay, y orador principal del discurso que dio ese colectivo en La Macana (Florida) en 2018, remarcó a El País que esta marcha "Por el Uruguay que queremos" es una "movilización ciudadana de autoconvocados" a caballo, en auto, moto o a pie.

A las 11:00 horas del próximo domingo, se estima la lectura de una "proclama única" en todas las capitales. "No se va a dar a conocer hasta el día que la digamos el domingo 6", puntualizó sobre la redacción. "Estamos viendo que la movilización en todo el país va a ser realmente importante", destacó.



Contó que él junto a Daniel Alfonso, Alejandro Rovira, Oscar Bacot y José Irureta son los organizadores de la marcha. Bacot es fundador del estudio de abogados Bacot & Bacot, que patrocina a la Metro-Goldwyn-Mayer en Uruguay, e impidió legalmente el uso de la imagen de la Pantera Rosa para la campaña por el "SÍ".



Brea Saravia destacó que hace cuatro meses trabajan en esta marcha. "Va a haber gente de todos los partidos, pero para iniciar esto no pedimos el apoyo de nadie. Nos juntamos ciudadanos y referentes que hicimos la movida a Montevideo el 1 de marzo (2020). Ninguno ocupa cargos políticos, ninguno va a hacer política", remarcó.



Los organizadores de esta instancia también estuvieron detrás de la gran marcha a caballo hacia Montevideo, de casi 4.000 caballos, durante la asunción de Luis Lacalle Pou, hace exactamente dos años.



Tanto los organizadores como los referentes departamentales portarán la bandera nacional y banderas de la LUC, agregó Brea Saravia. "La gente atrás ya nos dijo que va a acompañar con banderas de todos los partidos. Va a ir a gente del Partido Independiente, Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional, y obviamente si quiere algún votante del Frente Amplio apoyar a la LUC va a ser bienvenido porque es un movimiento político, pero apartidario, abierto a todos los partidos", expresó.



Brea Saravia puntualizó que junto a Bacot es el encargado de organizar la marcha de la capital. "En Montevideo ya tenemos una caballería importante", adelantó. Todos los departamentos aportan camiones con caballos, aseguró, para llegar con un "volumen importante".



En la capital, los caballos saldrán del Prado 09:30 horas hasta llegar a Agraciada, donde se estima estarán acompañados por "un mundo de gente". En Montevideo "lo que va a ir atrás de la caballería va a ser una caravana de autos que va a ser realmente importante, que ya la tenemos armada", dijo, aunque prefirió no adelantar números.



Irureta declaró a mediados de febrero en rueda de prensa que esta iniciativa surgió bajo el entendido de que la LUC "viene a organizar, ordenar y emprolijar al país". Valoró que la norma que ahora el Frente Amplio y el Pit-Cnt impugnarán en las urnas en el referéndum del 27 de marzo es "la única manera que tiene Uruguay de ir hacia un país organizado". "La proclama no son flores para el gobierno de coalición de turno, pero si es afirmar que con esta ley el país puede salir adelante", indicó.



El movimiento Un Solo Uruguay no está vinculado con esta iniciativa, indicó Marcelo Nougué, integrante del colectivo al ser consultado por El País. Brea Saravia dijo que "hay muchísima gente de Un Solo Uruguay apoyando esta movilización".