Astori catalogó de "rengo" el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno

El exvicepresidente de la República, exministro de Economía y exsenador Danilo Astori consideró este viernes que el proyecto de ley de reforma previsional que presentó el gobierno es "rengo" en cuanto a la cobertura que abarca, aunque remarcó que Uruguay "no puede seguir postergando la realización de esta transformación estructural".

"Uruguay necesita una transformación de la seguridad social por la evolución demográfica y económica que se visualiza al futuro, y es inexorable. Esas tendencias, dados los factores que la sustentan, no son fácilmente reversibles y a veces no son reversibles en absoluto", señaló Astori sobre la redacción, que aseguró, aún no analizó "totalmente, ni con la profundidad que debería", por tratarse de "centenares" de artículos.

El exministro de Economía a lo largo de las administraciones frenteamplistas calificó de "dramático" el escenario que enfrentará el país en los próximos años, de acuerdo a las proyecciones. Uruguay en 2030 "va a tener prácticamente más pasivos que activos", dijo.

En este contexto, Astori indicó en diálogo con Así Nos Va (Radio Carve) que "se necesita una reforma de la seguridad social que asegure sostenibilidad fiscal y sostenibilidad financiera" y apuntó contra la redacción presentada por el Poder Ejecutivo tras una negociación con los socios de la coalición.



"No se ha presentado una reforma de la seguridad social, sino de la prevención social, que no es lo mismo", cuestionó. Astori sostuvo que la reforma presentada por el gobierno "está enfocada hacia las jubilaciones y pensiones, pero en Uruguay, que tiene una rica experiencia en materia de seguridad social hay otras cosas que son tan importantes como esta y que están vinculadas y las condicionan".



Entre esos aspectos, nombró las asignaciones familiares, los seguros de paro, el sistema de cuidados, que valoró, "no se aborda, sino solo la parte de prevención social". Esto lo consideró "un punto de partida que deja rengo al proyecto" del oficialismo.

En tanto, lo que destacó Astori del proyecto es que "está bien que haya una lenta llegada al sistema para tener tiempo para discutirlo bien. Tomando el período de transición y la entrada en vigencia del nuevo sistema, tenemos 20 años a partir de ahora. Eso nos da la tranquilidad de no abordar las cosas con apuro y por lo tanto, mal".



Rodolfo Saldaín, arquitecto de la reforma, había destacado meses atrás que la transición sería "larguísima" en comparación con la anterior porque se plantea que el nuevo modelo "empiece en 2027 y termine en el 2043", año a partir del cual se aplicaría íntegramente el régimen propuesto. La reforma previa, de 1995, duró nueve meses.



Astori también reclamó esta mañana a que su partido y todo el espectro político realicen un análisis de la redacción con "la mayor profundidad posible", por los desafíos que hay para los próximos años. "Lo estratégico sería que el país tuviera una buena transformación de la seguridad social concebida en su conjunto. Eso tendría que llevarnos, en mi modesta opinión, a definir posiciones luego de estudiar detenidamente el contenido del proyecto", dijo.



Y sostuvo, aludiendo al pronunciamiento en contra que ya hicieron el Frente Amplio y el Pit-Cnt del texto: "No me parece bien definir a priori lo que se va a hacer con el proyecto, antes de procesar todo un sistema serio, profundo, riguroso del contenido que tiene el proyecto. Por eso creo que estos son tiempos en que todo el sistema político, incluyendo al Frente Amplio, debería estudiar con la mayor profundidad posible lo que se está proponiendo. Ver si se puede mejorar, y luego de llegar a un análisis más o menos global de todo el proyecto presentado, definir una postura conjunta", expresó.

Hace una semana, el Frente Amplio señaló que lo presentado por el gobierno "no es una reforma de la seguridad social", porque es "incompleto", así como "descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores".



El Pit-Cnt cuestionó la redacción, e incluso activó el miércoles un paro general parcial al respecto. "En cualquiera de las franjas salariales actuales el proyecto establece básicamente trabajar más para cobrar menos", señaló ese día Marcelo Abdala, presidente de la central sindical.