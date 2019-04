Así fue la conversación entre Bayardi y Feola tras sus declaraciones por los desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, José Bayardi, que asumió ayer lunes, reveló la conversación que tuvo con el comandante en jefe del Ejército Claudio Feola luego de sus dichos al asumir.



"No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no", dijo Feola sobre la existencia de desaparecidos en la última dictadura y de esa manera empezó con el pie izquierdo.



Bayardi dijo en entrevista con Todo Pasa (Océano) que luego de escuchar a Feola sintió "muchísima sorpresa porque en la mañana el presidente (Tabaré Vázquez) había estado reunido con el general Feola" y en ese diálogo el presidente le comentó a Bayardi que "había estado el tema de los derechos humanos en la conversación".



"Al sorprenderme tomé nota de todos los registros de la grabación, quise desgrabar para tener el texto y llamé al general Feola", indicó el ministro de Defensa.



Bayardi explicó que le dijo al comandante en jefe que le explicara "los alcances de lo que había planteado" y detalló cómo fue la conversación entre ambos:

Bayardi: "Que acá ha habido detenidos desaparecidos es algo que le Ejército ya ha planteado y aceptado desde el año 2005. ¿Qué piensa usted al respecto?"



Según Bayardi, Feola le contestó: "Sí, por supuesto yo no estoy en contra de lo que el Ejército ha aceptado".



Bayardi continuó el relato de la conversación en la que sostiene le contestó: "Además usted sabe perfectamente que ha habido detenidos desaparecidos, restos que han aparecido en las unidades militares..."



Y Feola le habría contestado: "Sí señor yo tengo presente todo eso"



Bayardi le aclaró entonces a Feola que no era lo que se había entendido. "No ha quedado claro que esa sea su posición respecto a la existencia o no de detenidos desaparecidos entonces hablamos también de que yo entiendo que usted rechaza todo lo que sean las prácticas que dieron lugar a violaciones a los derechos humanos", relató el ministro.



A lo que Feola, según Bayardi le contestó: "Sí señor yo las rechazo"



Bayardi le recomendó entonces aclarar la información. "Entonces si estas cosas son las que usted piensa debería dejarlas expresadas con claridad porque si algo no se entendió y no tuvo contenido fue lo que usted me está contestando ahora", le dijo.

Fue entonces que Feola le respondió: "Yo no tengo problema en expresar estas cosa con claridad porque efectivamente las pienso".



"Bueno, aclárelo", le respondió Bayardi.



Luego de este diálogo Feola emitió un comunicado y dio marcha atrás en sus primeras declaraciones

"Si yo soy parco, para abajo en temas políticos voy a ser terriblemente restrictivo", dijo Bayardi sobre los temas relacionados con el Ministerio de Defensa y al rol del comandante en jefe del Ejército.



Además el ministro dijo que el comienzo de Feola fue de mucha "inexperiencia respecto al tema de cómo enfrentar las conferencias de prensa":



Manini Ríos y el Tribunal de Honor

Bayardi habló sobre las responsabilidades luego de conocerse el testimonio en que José "Nino" Gavazzó confiesa haber arrojado al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.



Al respecto, el ministro de Defensa apuntó contra el excomandante en jefe del Ejército y actual precandidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos



"La primera obligación de denunciar estaba en los oficiales que integraban el Tribunal de Honor porque el artículo 77 del reglamento de tribunales de honor dice que una vez que se perciba un delito hay que suspender, parar y comunicar al mando superior", dijo Bayardi y agregó: "el mando superior del tribunal dentro del ejército lo reflejaba el general Manini Ríos".



Bayardi sostuvo que Manini Ríos podría "haber dado cuenta él mismo" de las confesiones de Gavazzo ante el Tribunal de Honor del Ejército.



"Hubiera dicho 'yo estoy obligado por reglamento a dar cuenta a la Justicia´ o podría haber comunicado que había aparecido la existencia de un delito al mando superior, al ministerio de Defensa", dijo Bayardi.



Además indicó que de haber dado esos pasos el caso se hubiera "idividualizado" en las declaraciones y no se hubiera tenido un expediente de "840 folios".



"Hay otra cosa llamativa, escribió 8 carillas de introducción a un expediente cuestionando a la justicia. Lo único que tendría que haber escrito en la primera carilla es; pasa a conocimiento del ministro de Defensa las actuaciones del Tribunal de Honor para lo que corresponda, punto General Guido Manini Ríos", dijo Bayardi y sentenció "y no lo hizo".