"Argentina tiene una enfermedad muy grave: el odio en la percepción política y social", dijo Mujica

"Argentina tiene una enfermedad muy grave, muy grave: el odio introducido en la percepción política y social. Es demasiado crudo y corta toda entrada toda posibilidad de diálogo ", señaló este jueves el expresidente José Mujica

"Cuando uno la ve de lejos, la Argentina duele porque es como un odio (...) y por ese lado no hay ninguna salida", opinó en diálogo con "Mañana Sylvestre" (Radio 10 - Argentina).

"El odio termina destruyendo hacia afuera, pero también destruye hacia adentro, es un arma de doble filo. Entonces, si no se aprende a dejar cosas que son bagatelas sin importancia, y cargar en la mochila cosas importantes no se puede vivir", manifestó el expresidente.

Mujica señaló que en la sociedad contemporánea es "inevitable" que "existan puntos de vista diversos, desacuerdos, diferencias, percepciones. Esa idea de un mundo pintado de perfecto no existe".

El exsenador también se refirió a la clase política argentina. "Los actores politicos parecería a veces que ese medioambiente que se ha creado también los arrastra a ellos. Veo que la pandemia en lugar de aminorarlo, lo ha multiplicado".

Para Mujica "tal vez las raíces de esa exacerbada radicalidad en la forma de plantear y de ver las cosas, sus largas raíces tal vez están en la época autoritaria (...) porque culturalmente heredamos lo bueno como lo malo".

"En Uruguay tenemos otra tradición, pero corremos peligro (...) porque la Argentina es como una especie de hermano mayor. Lo que pasa en la Argentina tiende a repercutir acá. Nuestra relación no es cualquiera, hay una especie de unión subliminal histórica. Me temo que muchas cosas buenas que tiene la Argentina no las copiamos, pero algunas malas las tendemos a copiar", dijo sobre el vínculo entre los países sudamericanos.