Argentina advirtió que camino "unilateral" de Uruguay "podría desembocar en una ruptura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Vemos con preocupación que se emprende un camino que parece ser unilateral, y que muy probablemente podría desembocar en una ruptura", lanzó este mediodía el canciller argentino Santiago Cafiero en la cumbre del Mercosur que se desarrolla en Montevideo.

Cafiero dedicó parte de su discurso en la LXI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común para expresar que "preocupa" al gobierno argentino "ciertas actitudes unilaterales, orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países al margen del consenso del bloque".

En ese sentido, Cafiero indicó que las negociaciones de los socios en materia de inserción internacional "deben arrojar resultados equilibrados para todas las partes, de lo contrario ningún acuerdo es viable y sustentable".



"Lo hemos expresado a través de una nota junto a los coordinadores nacionales de Brasil y Paraguay. Consideramos que eso es contrario a la normativa del Mercosur, no tanto porque resulta incompatible con el artículo 1 del Tratado de Asunción, de construir una unión aduanera, sino sobre todo porque es violatorio de la regla del consenso, principio fundamental del Mercosur", añadió el canciller argentino en esa línea, en relación a la advertencia de Argentina, Brasil y Paraguay de que podría haber "eventuales medidas" contra Uruguay tras plantear la voluntad de integrar el Acuerdo Transpacífico.



"No queremos plantear aquí una discusión jurídica —tenemos órganos y mecanismos específicos del Mercosur para ello— no nos asustan los enfoques bilaterales. Estos no han sido por completo extraños a nuestro proceso de integración, para nada. No se trata de nada nuevo si tomamos en cuenta lo más reciente (Singapur, Israel), pero han sido siempre fruto del consenso", puntualizó Cafiero.



"Es la unilateralidad de ciertas decisiones lo que nos preocupa, al margen de las discusiones jurídicas que van a llegar en algún momento y en algún lugar, lo que viene faltando aquí es el testimonio del concreto y recíproco reconocimiento de la importancia política de los Estados parte del Mercosur nos hemos dado y plasmado en el Tratado de Asunción", acotó el canciller argentino.



Aseguró que en dicho tratado, del 26 de marzo de 1991, "se expresa el compromiso de cierta correspondencia política que aquí está faltando". Esto bajo el entendido de que el gobierno argentino no observa una "aspiración a la futura convergencia dentro del bloque, para nada".



"Con errores y aciertos creo que podemos sentirnos orgullosos de lo construido", dijo Cafiero, quien valoró "la importancia que tiene el intercambio comercial intrabloque en el Mercosur en materia de bienes industriales". Y enfatizó que el Mercosur "constituye una herramienta clave para contrarrestar la tendencia a la primarización de nuestras economías".



"Queremos puntualizar que daremos la debida prioridad a las regiones en las que el Mercosur no tiene una marcada presencia, y que ofrecen muchas más oportunidades. No solo en productos tradicionales de nuestro padrón exportador, sino también en bienes industriales con alto valor agregado y tecnológico", dijo Cafiero, en referencia a "América Central y el Caribe".



"El paso lógico que debe dar el Mercosur para profundizar la integración de nuestra propia región, para luego proyectarse sobre otros escenarios de gran potencial, que nos esperan en el continente africano también", dijo.



"Estamos convencidos de que la mejor estrategia no es apresurarse a cerrar acuerdos que luego profundicen nuestra brechas productivas científico-tecnológicas con otros Estados o bloques", destacó el canciller argentino.