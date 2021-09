Arbeleche vs FA: las dos visiones opuestas sobre la economía que generaron tensión en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exposición que realizó ayer la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en su comparecencia en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, tuvo un cargado contenido político que generó tensión en la sala con el Frente Amplio.

Llegó sobre las 10:20 y entonces comenzó un discurso en defensa del proyecto de la Rendición de Cuentas -respaldado en una presentación con diapositivas- que apuntó en buena medida contra la política económica de los gobiernos del Frente Amplio: dijo que la oposición ha intentado instalar “falsedades que se repiten” y afirmado “barbaridades, como que los niños comían pasto”, algo que se dijo con frecuencia como presunta consecuencia de la crisis de 2002.



“No es responsable, apropiado ni mucho menos admisible que situaciones tan delicadas como las que hemos estado viviendo producto de la pandemia se presentan con comentarios ligeros o, peor aún, que no sean ciertos”, dijo Arbeleche, al referirse a conceptos que se encuentran en el informe que hizo la oposición en Diputados sobre esta Rendición.



Y luego pasó a negar directamente que el gobierno permita que “gurises en las escuelas no puedan repetir el almuerzo si lo desean”, y asimismo catalogó de “vergüenza” que el FA no haya solucionado la cantidad de asentamientos a pesar de haber gobernado con “crecimiento económico”, algo que volvió a remarcar en la tarde en conferencia de prensa.

Todo esto, y afirmaciones como que no hubo “ajuste fiscal” sino un “aumento del déficit y de la deuda pública”, molestó, como era esperable, a los senadores de la oposición. Para la dirigente del MPP Lucía Topolansky, directamente fue una exposición “para el olvido”. “Fue pura queja de todo lo que había pasado en gobiernos anteriores pero sin ilustrar lo que ha pasado este año, cosa de la que casi ni se habló”, cuestionó la senadora, que también criticó las formas de comunicación de la ministra. “No es porque no tenga capacidad, porque creo que capacidad tiene, pero ella se sienta y lee papeles. El subsecretario (Alejandro Irastorza) hizo lo mismo”, afirmó Topolansky a El País; y agregó que, en líneas generales, al menos la primera presentación que hizo ayer en el Parlamento el equipo económico -al que se sumó el director de la OPP, Isaac Alfie- fue “muy livianita y muy pobre”. Y dijo que la contestación que hizo Arbeleche al informe de los diputados frenteamplistas fue algo “insólito que no se hace nunca”.

Los dos universos.

Pese a que la economía se basa en números e indicadores objetivos, como también es natural en estas instancias oficialismo y oposición tienen versiones de la realidad económica nacional radicalmente opuestas, como si se tratara de universos paralelos.



El senador nacionalista Gustavo Penadés afirmó en rueda de prensa que el Poder Ejecutivo atendió e invirtió en forma más que suficiente a los sectores más vulnerables y que más sufrieron el impacto de la recesión económica, y resaltó los recursos que el gobierno destinará para atender a la primera infancia, valuados en aproximadamente US$ 50 millones anuales.

El gobierno entregó en el Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Foto: Estefanía Leal

“Todos los pronósticos económicos se cumplieron contra lo que decía la oposición; entonces ha sido una rendición y una exposición de la ministra muy clara, en la que se confirma la seriedad con la que se ha actuado en este tiempo”, agregó el legislador, que se refirió asimismo a las críticas de Arbeleche contra el Frente Amplio.



Dijo en ese sentido que “la consistencia” de la política económica del gobierno para atender los efectos de la crisis ha sido “duradera” y que para lograrlo Uruguay no siguió el camino “de otros países de Latinoamérica” que invirtieron más en determinado tiempo “pero que después tuvieron que cortar todos los planes porque dejaron de tener dinero”.



Su visión es radicalmente opuesta a la expresada por el Frente Amplio en otras ruedas de prensa.



Para el senador Alejandro Sánchez, por ejemplo, Uruguay es el país de la región que “menos ha recuperado la actividad económica”, por lo que hay “menos empleo, menos salarios y menos jubilación”. “El único indicador que acaba de presentar la ministra que hemos recuperado en términos económicos respecto a 2019 es el indicador de la recaudación de impuestos”, dijo.

Todo lo contrario, a su vez, aseguró la propia ministra durante la comisión, quien expresó que entendía que ahora hubo un “quiebre muy importante” en relación a las políticas seguidas por el FA, en el sentido de que “cuando se necesitaba más dinero se recurría a más impuestos”, y que ahora el gobierno logró una “eficiencia en el gasto”, lo que permitió enfrentar la pandemia “sin aumento de impuestos”.



“El gobierno y el equipo económico tienen un rumbo claro”, afirmó también Arbeleche, y subrayó que la proyección de crecimiento continúa en 3,5% del PBI para este año, cuando en 2019, sin pandemia, el crecimiento era de 1%.



Nada que ver, tampoco, con el análisis del senador y economista socialista Daniel Olesker, para quien Uruguay “claramente está rezagado” en la reactivación económica. Olesker comparó la situación que tiene hoy Chile, que “prevé casi 8% de crecimiento para este año”, lo cual se explica porque “puso US$ 50 millones en inversión pública y puso una cifra muy importante en transferencias monetarias”. “Gastó cinco puntos del PBI en Covid, cuando Uruguay gastó uno. O sea que estamos retrasados; somos de los pocos países (a los) que todavía les falta bastante para llegar al nivel prepandemia”, cuestionó.