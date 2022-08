Arbeleche y Alfie convocados a comisión del Senado por Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador nacionalista Gustavo Penadés informó que están convocados la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, para el jueves 1 de setiembre, cuando se dará el inicio formal al análisis del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que ya tuvo media sanción en Diputados.

La Comisión de Presupuesto con Hacienda del Senado dio ingreso este miércoles al proyecto de Rendición de Cuentas y fijó un régimen de trabajo que adelantó "será intenso", indicó el senador en entrevista con Canal 5. Hoy también se resolvió convocar a Arbeleche y Alfie para el 1 de setiembre a las 09:30.

En esa reunión es que se inicia "oficialmente" el análisis de la Rendición de Cuentas en el Senado. Está previsto extender el trabajo en comisión "hasta los primeros días de octubre", bajo la consideración de que el plazo constitucional para votar la iniciativa vencería a las 00:00 del 7 de octubre. "La idea es que en el Plenario se voten (artículos) el 3,4 y 5 de octubre", sostuvo Penadés.



El senador blanco dijo que comenzaron reuniones sobre varios asuntos, pero no respecto al futuro de la Ley de Medios, uno de los puntos que generó diferencias en la consideración de la Rendición en la cámara baja. El Poder Ejecutivo solicitó la derogación total, pero no se acordó dar ese paso. El tema comenzará a ser analizado "la semana que viene", dijo.



La bancada de senadores nacionales resolvió "asignarle a cada un tema, inciso, ministerio u organismo" para que orientar las negociaciones de diversos asuntos. La definición de quién tratará cada tema con el resto de los senadores será el próximo lunes, instancia en la que se comenzará la "negociación" sobre los temas pendientes en la Cámara de Diputados.



Consultado sobre la iniciativa de quitar el adicional del Fondo de Solidaridad, Penadés indicó que como la Cámara de Representantes votó en contra, al Senado ese artículo no llegó. Por este tema pidieron informes jurídicos para conocer los mecanismos que se pueden utilizar.



"Tendremos que analizar cuáles son los caminos que se puedan seguir, producto que no nos debemos de olvidar que la iniciativa para tratar ese tema es privativa del Poder Ejecutivo. El Parlamento no puede derogar impuestos porque así lo impide la Constitución, lo que puede hacer es crearlos", manifestó.



De todos modos, el nacionalista remarcó que "se va a conversar todo". "El problema está que todo aquél que quiera mejorar algo, en algún sector, tiene que pensar de dónde va a financiarlo, y eso implica reasignaciones, que siempre generan molestia a quién le sacas el recurso y alegría a quien se lo terminas otorgando", agregó.



Penadés remarcó que "la única consigna que no se va a permitir es aumentar el gasto", por lo que los asuntos se manejarán "dentro de los parámetros normales en los que se ha manejado la Cámara de Diputados y los límites que ha fijado el Ministerio de Economía".