Diputados no derogó el adicional del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República

A pesar de las largas negociaciones que se extendieron por días, no se llegó a los acuerdos necesarios para derogar el adicional del Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República. La diferencia central dentro de la coalición se dio en torno a cómo se compensaría a la institución por este dinero que perdería.

Cerca de las 8 horas del día de ayer se culminó la votación de la Rendición de Cuentas y la propuesta, que fue impulsada por Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, deberá esperar a ser tratada en la Cámara de Senadores.



Algunos de los legisladores de la coalición de gobierno al ser consultados sobre el futuro de la iniciativa indicaron que “seguramente” se va a retomar el tema en la Cámara de Senadores, pero va a estar presente “la misma problemática, no se trata de desfinanciar a la Udelar”.



Conrado Rodríguez no escondió su sorpresa y su descontento al final de la votación, y lamentó que si bien existía un acuerdo, “no se terminó cumpliendo”. Durante la semana, entre pasillos y despachos, se llevaron adelante varias conversaciones y parecía que se alcanzaría un acuerdo, pero Cabil-do Abierto finalmente no acompañó la iniciativa.

Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone explicó a El País que su partido apoyaba derogar el adicional “siempre y cuando” no se afectara a “otra parte de la sociedad”, y que trasladar el cobro del adicional de Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) -como se planteó-, no era “correcto”.



Perrone sostuvo que Cabildo Abierto siempre tuvo “clara” su postura de que no se apoyaría ninguna propuesta que hiciera que la Udelar perdiera recursos, ya que esta “ha crecido en su matrícula y tiene una infraestructura que mantener”.