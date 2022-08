“Se desmontarán” políticas en la Universidad de la República, advierte su rector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, compareció ayer convocado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores donde adelantó su “preocupación” a los legisladores por la falta de “una solución clara” en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas para suplir el dinero que se perdería por la quita del adicional del Fondo de Solidaridad.

“En este momento tenemos 14.000 estudiantes más que en 2018 y tenemos la misma cantidad de docentes. No hay forma posible de sostener los mismos estándares con menos recursos”, sostuvo Arim tras el encuentro.



“Es muy probable que no tengamos condiciones para sostener el proceso educativo de estudiantes que crecientemente están ingresando a la institución. A un país, que no me cansaré de decirlo, no le sobra un estudiante universitario, le faltan muchos”, agregó.

Actualmente el proyecto de ley de Rendición de Cuentas está siendo votado por la Cámara de Representantes. Si bien ya desde su tratamiento en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto los diputados de la coalición de gobierno manifestaron su voluntad de encontrar una fórmula que permita reasignaciones para cubrir los recursos que la Udelar perderá por el cambio normativo, esta solución aún no se encontró.



“He encontrado en todos los parlamentarios comprensión y compromiso de avanzar hacia una solución integral. Mi preocupación es que esa solución no se estaría concretando y se avanzaría en la eliminación sin una contrapartida clara, permanente y versátil para la Universidad de la República”, sostuvo.

En este sentido, Arim aseguró que si se deroga el adicional sin tener una fuente de financiación que sustituya los recursos que vuelva a la Udelar, se podrían llegar a “desmontar” algunas políticas como el plan edilicio que tiene previstas obras “importantes” en el interior del país.



La idea original era que el 25% del monto total que Udelar recauda por el adicional que se pretende derogar (143 millones de pesos) se sacara de las utilidades que el BROU destina al Fondo para el Desarrollo (Fondes). Pero esta iniciativa no convencía del todo a la coalición porque estaba atado a las utilidades que el Banco pueda generar, por lo tanto ese aspecto técnico hizo que se desestimara la propuesta.



El plan B, que surgió en la noche del martes, era en principio que un porcentaje del ingreso que recibe el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) a través de un impuesto vaya para la Udelar. Pero la medida generó rechazo y sorpresa en el sector agropecuario y dentro de la propia coalición.

La propuesta

El 20% del “producido de este impuesto” sea “destinado a infraestructura edilicia y no edilicia de la Udelar.



Así es que el dinero se distribuirá de la siguiente manera: un 35% para los proyectos institucionales en el interior del país; un 25% para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza, bibliotecas, formación de docentes y publicaciones; y el restante 40% para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza”, dice el artículo al que accedió El País.

Al mismo tiempo, se indica que la “asignación porcentual dispuesta en el inciso anterior, no podrá ser superior a $143 millones a valores del primero de enero de 2022”.



Los $ 143 millones son el monto al que los diputados de la coalición se comprometieron a solucionar. Cabe destacar que no compensa toda la pérdida de ingresos que tendrá la Udelar.