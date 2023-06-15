Aprueban tratado para la Adquisición de Suministros y la Prestación Recíproca de Servicios con EE.UU.

Luego de años de indefinición, la comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó ayer el Acuerdo para la Adquisición de Suministros y la Prestación Recíproca de Servicios entre los ministerios de Defensa de Uruguay y Estados Unidos. Se trata de una ley que había sido presentada en 2012 por el entonces gobierno del frenteamplista José Mujica, pero que continuaba a estudio en el Parlamento hasta este momento.

La decisión de los legisladores fue adoptada ayer luego de recibir a dos delegaciones: una encabezada por el canciller en funciones, Nicolás Albertoni -que sustituyó a Francisco Bustillo, de licencia- y otra por el ministro de Defensa, Javier García.

El convenio excluye a texto expreso intercambios de armamento, según indicaron a El País participantes de la sesión.

El subsecretario Albertoni, en tanto, resaltó la importancia del “acervo bilateral” entre los dos países en cuestión, y en ese sentido hizo referencia a la reciente reunión de este martes entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el jefe de Estado norteamericano, Joe Biden, que transcurrió en muy buenos términos y versó sobre el intercambio comercial y posibles mejoras a efectuar para el ingreso de productos uruguayos.

Pero al mismo tiempo, el jerarca dejó en claro que el acercamiento con Estados Unidos no va en detrimento del vínculo con oros países, como es ejemplo China, con quien el Senado aprobó un acuerdo de similares características en agosto del año pasado, y con el cual la administración encabezada por Lacalle Pou procura desde hace meses la firma de un Tratado de Libre Comercio.