Tras anuncio de Lacalle, Katoen Natie dio detalles de "la mayor inversión en la historia del Puerto de Montevideo"

Katoen Natie, la empresa belga propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada de contenedores), comunicó minutos después de que el presidente Luis Lacalle Pou anunciara el acuerdo alcanzado con el Estado uruguayo en la Asamblea General que realizará "una de las inversiones más grandes de Katoen Natie, que se convierte así en el protagonista de la mayor inversión en la historia del Puerto de Montevideo". Esto comienza señalando el texto enviado desde Amberes (Bélgica). Este paso se conoció a fines de la semana pasado, y se estimaba que el mandatario lo anunciara este martes.

"No solo desiste del juicio" internacional por unos US$ 1.500 millones, dijo Lacalle Pou en el Parlamento sobre la empresa, "sino que además se compromete a invertir US$ 460 millones, además de proceder a una rebaja importante en las tarifas".

Katoen Natie precisó que el acuerdo consiste en "una inversión aproximada de US$ 455 millones, conjuntamente con una extensión del plazo de la concesión por 50 años (hasta el momento eran 30 años)". También "da por concluido el diferendo que tuvo con el Estado Uruguayo por infracciones al tratado entre la República Oriental del Uruguay y la Unión Económico Belgoluxemburguesa en materia de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones".

Sobre la reducción de tarifas de la terminal que adelantó Lacalle Pou, la compañía sostiene que "la rebaja final implicará un ahorro promedio del 30% en los servicios principales a los exportadores", y que se "aumentará los días libres de permanencia en el puerto de los contenedores de exportación, pasando de 3 días libres a 5 días libres".

"Katoen Natie desea expresar su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que evidencia las fortalezas de Uruguay como país que ofrece seguridad jurídica, estabilidad democrática y un ámbito propicio para el desarrollo de inversiones productivas, y renueva su vocación de inversor de largo plazo en Uruguay", remarcó la compañía que opera en el puerto capitalino desde 2001.



Por otro lado, se estableció que con esta nueva etapa en el desarrollo de TCP se busca "transformar el puerto de Montevideo en el hub más importante de tráfico de contenedores en el ecosistema portuario del Cono Sur".

La empresa belga informó que construirá una segunda playa de contenedores de aproximadamente 22 hectáreas que se suman a las existentes, así como un segundo muelle de unos 700 metros, con una profundidad a catorce metros.

Otros aspectos que incluyen este acuerdo son la instalación de nuevas grúas pórticos y equipos de traslado horizontal, la "ampliación y modernización" de los accesos de camiones en la Terminal, la pavimentación de la playa de contenedores existente y una inversión en nuevos sistemas informáticos.

Este proyecto "se iniciará de inmediato luego de refrendados los acuerdos", lo que generará un "incremento de fuentes de trabajo, tanto directo como indirecto", precisa la empresa que busca "duplicar" su capacidad anual con estas obras y atender los "barcos más modernos".



Para graficar este cambio, la compañía propietaria del 80% de la TCP, espera operar "cuatro barcos porta contenedores en forma simultánea".



¿En qué se traducen estos cambios? Katoen Natie informó que esto "mejorará la eficiencia" de la misma, y "reducirá los costos por contenedor", lo que posicionará, aseguró, al puerto capitalina como "referente" del sistema portuario del Cono Sur.

El gerente general de TCP, Vincent Vandecauter, destacó -de acuerdo a lo que cita el comunicado de la empresa- que es "la terminal de contenedores más eficiente de Sudamérica", y que con esta inversión se ubicará en "la lista de puertos hub más importantes del continente".



Katoen Natie también recordó que ha invertido "más de US$ 250 millones para transformar a TCP en la terminal más moderna de la región".



La empresa belga opera en 36 países en cinco continentes y cuenta con 17.000 empleados. Aterrizó en Uruguay en 1996 cuando adquirió parte del paquete accionario de Zonamerica y luego se integró a Costa Oriental. En 2012 construyó el Parque Logístico Polo Oeste en conjunto con Frigorífico Modelo S.A.