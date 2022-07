Antía ataca "al saber científico", dicen vecinos de Punta Colorada que presentaron denuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las asociaciones de vecinos Comisión Fomento Punta Colorada y Nativos Punta Colorada, promotoras de una denuncia para detener las obras de la rambla de Punta Colorada, respondieron al intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien se refirió a la medida como "denuncia trucha" y "jugada política". "Las manifestaciones contra dichos científicos son infundadas y constituyen un ataque a toda la comunidad académica uruguaya y al saber científico en general", manifestaron los vecinos.

Los denunciantes aseguran que la acusación del intendente es un ataque directo a los estudios realizados por docentes de la Udelar, que no referían a toda la obra programada sino a un tramo específico.



"La medida de suspensión afecta el proyecto de ampliación y remodelación de la rambla de la Playa Brava de Punta Colorada. Las obras ya terminadas, las que se han referido los representantes de la Intendencia, incluyen la playa San Francisco y la zona rocosa de Punta Colorada, y no la referida playa", detallaron los vecinos.



Antía considera que esta denuncia "se armó de la misma manera que armaron lo de las vacunas". "Esperaron que entrara ese juez y presentaron las cosas en esa semana. El juez tomó la decisión, pero se come un garrón porque los testigos mintieron y eso va a dar para lío, y nos habilita a nosotros a hacer la denuncia penal", agregó.



Para los vecinos que presentaron la medida, "no son ciertas las afirmaciones de que la medida cautelar no tiene objeto o ‘llega tarde’, ya que las obras estaban efectivamente proyectadas en su ejecución", agregaron.

"La Comisión Fomento Punta Colorada ha propuesto desde 2006, y en diversas instancias posteriores, proyectos de ordenamiento territorial de la zona que apuntan a preservar el cordón de dunas y los ecosistemas costeros. Sin perjuicio de que en el pasado existieron instancias de diálogo con la Intendencia de Maldonado, ninguna de las administraciones departamentales tomó en consideración el proyecto, y desde el comienzo de las obras de remodelación dicho diálogo se suspendió por decisión unilateral de la Intendencia de Maldonado", agregaron los vecinos de Punta Colorada que presentaron la medida cautelar.



El intendente de Maldonado expresó días atrás que quienes denunciaron "generaron pánico porque hablaron de destrucción de todos los médanos, que se va toda la arena".



En contrapunto, los denunciantes afirman que existen dos expedientes del Ministerio de Ambiente "(iniciados cuando la Dirección de Medio Ambiente integraba el MVOTMA) en los que los técnicos del Ministerio señalaron con toda claridad que la obra debía contar con una evaluación del impacto ambiental y un protocolo de manejo de las dunas y los ecosistemas, y que debía consultarse a las organizaciones de la sociedad civil de la zona"; "La Intendencia de Maldonado, sin embargo, siguió adelante con las obras sin cumplir con dichos requerimientos".



Además, los vecinos aseguraron que el retiro de arena de la playa de Punta Colorada por excavadoras y camiones de la Intendencia "fue fotografiada y constada por acta notarial pocos días antes de la promoción de las acciones judiciales".

Los denunciantes aseguran que acudieron a la Justicia para obtener una respuesta "imparcial y objetiva".



"No nos oponemos a la realización de obras que mejoren las condiciones de acceso y tránsito en la localidad, pero no dejaremos de reclamar que las mismas se realicen en armonía con el medio ambiente y en consulta con los vecinos, como lo requieren las leyes nacionales vigentes", cerraron.