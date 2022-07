Juez Recarey ordenó detener obras en rambla de Punta Colorada para protección de dunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 1° de julio, la Comisión Pro Fomento de Punta Colorada y la

Asociación Civil "Nativos Punta Colorada" presentaron el pedido de "medida cautelar de no innovar en tutela de derechos medio ambientales que afectan el sistema de dunas y la franja costera" del balneario. Este viernes, el juez letrado de feria Alejandro Recarey dio curso al pedido y dispuso "la suspensión de toda obra de continuación, remodelación y ampliación" en esa zona, así como del retiro de arena y la colocación de flora exótica en el lugar.

Esta medida cautelar estará vigente "hasta tanto dichas obras cumplan con los requerimientos de confección de los debidos estudios de impacto ambiental y ordenamiento territorial", agrega el decreto de Recarey, que fue dado a conocer por MVD Noticias y confirmado a El País por el abogado representante de los demandantes, Juan Ceretta, quien señaló que las obras estaban siendo llevadas a cabo por la Intendencia de Maldonado.



Recarey, que este jueves dispuso la suspensión de la vacunación pediátrica anticovid, argumentó que le corresponde asumir competencia en este tema por "defensa de intereses difusos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42 del Código General del Proceso (que refiere a cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas) y a que "existe peligro de lesión al medio ambiente y aún a la vida social y económica nacionales".



Además, indica que "hay evidencia de riesgo de reducción espacial, que impida la movilidad de las dunas de arena. y de esa forma, literalmente, de pérdida lisa y llana de playa (...). Todo lo cual puede repercutir en fuentes de trabajo tradicionales; así como a largo plazo, en las perspectivas turísticas de las playas. Además, aún cuando no parezca conocerse con detalle puede existir perjuicio económico y social", agrega el magistrado en su decreto.



En su pedido las organizaciones señalaban que si bien las obras se dan "en el marco de una obra en desarrollo, en los últimos días se ha intensificado el retiro de arena de las referidas dunas (...) poniendo en grave riesgo el ecosistema del lugar".



"La inminente prosecución de las obras de construcción de la

nueva rambla, afectarán en caso de completarse, de manera irreversible el patrimonio medio ambiental del lugar", agregaba la presentación de las organizaciones y solicitaban "a la habilitación de la feria judicial menor, en tanto la sola espera de su levantamiento implicaría un serio riesgo de ocurrencia del daño cuya reparación devendrá imposible".

En la audiencia realizada este viernes declararon como testigos los docentes Grado 5 e investigadores Omar Defeo y Daniel Panario.



"En los últimos 40 años he estudiado la zona y la rambla (...). En este caso lo que se está haciendo es cortar el corazón de la playa. En cuanto a las plantas hay un grave peligro al introducir plantas exóticas, el colchón es el corazón de la playa, al cortar las dunas el agua sigue de largo, esto perjudica a todas las construcciones que pueden estar mal hechas", dijo en su declaración Defeo según consta en el decreto.



Además, indicó que "lo que se recomienda a nivel mundial es no tocar, conservar ese ecosistema vulnerable, la duna", y acota que "esto obstruye el movimiento natural de la arena", "afecta la fauna, la flora y genera desapariciones de especies y genera una exclusión de especies nativas".



Panario, por su parte, señaló: "Las consecuencias que habría si no se detiene la obra: el sistema va a claudicar, por debajo de la arena hay tosca, las playas quedarían sin arena. Hay que hacer un estudio de impacto ambiental y ordenamiento territorial, que nunca se hizo".