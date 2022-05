Ancap prevé posible escasez de supergás la semana próxima y anunció importación de Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En conferencia de prensa, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, informó esta tarde sobre una "serie de eventos que han transcurrido estos días y que pueden poner en duda el abastecimiento de supergás la semana que viene". "Desde la Gerencia General de Ancap se está haciendo el máximo esfuerzo para superar este incidente y estamos importando supergás desde Argentina. El supergás es el producto más crítico, después vamos a hacer importaciones de otros productos", dijo.

"Vemos posible algún inconveniente muy circunstancial y muy puntual para la semana que viene y por eso la gerencia general ya dispuso la importación de 60 camiones de supergás desde Argentina, dos barcos en mayo y el almacenamiento flotante que provee el complemento de supergás durante la elevada demanda del invierno", dijo el jerarca.



"Si la semana que viene ocurriera algo sería algo muy puntual y será superado rápidamente", aseguró.

"El abastecimiento internacional o regional no es fácil. El no funcionamiento de la refinería en condiciones normales nos obliga a importar combustible, ya hemos decidido importar supergás, gasolina y, seguramente, si no recomponemos rápidamente el cracking también decidamos importar gasoil, pero quiero que el sindicato reflexione sobre esta situación y que volvamos al diálogo y no elijamos sistemáticamente la confrontación. Hemos cedido mucho, esperamos que el sindicato lo reconozca", sostuvo el presidente.



El pedido de Stipanicic al sindicato es por una agudización de las medidas tomadas en los últimos días a causa de un diferendo que se generó el viernes pasado en Dinatra.



En la conferencia el jerarca explicó todo lo ocurrido desde la semana pasada hasta hoy. El miércoles de la semana pasada una tormenta muy fuerte generó un microcorte en el abastecimiento del suministro eléctrico a la refinería, dijo. "Eso provocó la caída de todas las unidades de la refinería, pero fue posible restablecer la producción en la mayoría de las unidades de proceso", sin embargo, no se pudo poner en marcha el cracking catalítico.

"Miércoles y jueves pasado la gente de operaciones y mantenimiento estuvo intentando encontrar la falla hasta que se decidió que había que abrir el convertidor de cracking y la torre fraccionadora para limpiar es inspeccionar. Eso es un protocolo operativo normal, ya ha pasado otras veces y requiere la intervención de mantenimiento", explicó el jerarca.



Por otra parte, indicó que el viernes en Dinatra se mantuvo una reunión que quedó inconclusa. "La delegación de Ancap llevaba una serie de planteos que contemplaba muchas de las aspiraciones del sindicato. Lamentablemente, la delegación del sindicato se retiró antes de terminar la reunión e inmediatamente tomaron medidas que afectaron el normal funcionamiento de las áreas de mantenimiento", agregó.



Sábado, domingo y lunes, "la gente de mantenimiento no pudo trabajar en inspección, limpieza y acondicionamiento del cracking", afirmó Stipanicic, y señaló que por ello el fin de semana "hubo intensas negociaciones". "Hicimos ofertas muy generosas al sindicato, planteamos una serie de medidas que contemplan reclamos de trabajadores de distintas áreas de Ancap, que permitiría la reubicación de los tripulantes del Malva H", sostuvo.

"No esperábamos que el lunes el Consejo Federal del Sindicado agudizara aún más las medidas, entendemos que hubo una falta de comprensión de la propuesta de Ancap para la reorganización y reubicación de los trabajadores", dijo Stipanicic y recalcó que están abiertos al diálogo. "Llamamos a la reflexión a la dirección sindical para recomponer el diálogo y volver a trabajar sobre las propuestas que están bastante afinadas", sostuvo.



"No es admisible que las reivindicaciones pongan de rehén a la población, como ocurre ahora cuando hay una posibilidad de ruptura de stock en el supergás", enfatizó el presidente de la empresa pública.