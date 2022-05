Corte de luz causó falla en refinería de Ancap y la producción de supergás está afectada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un corte de luz de menos de un segundo que ocurrió la semana pasada generó que se detuviera la unidad de fracking de la refinería de La Teja. Según explicaron a El País fuentes de Ancap, esta es una unidad compleja, que forma parte de la producción de supergás y su puesta en funcionamiento tras la detención abrupta es lenta. Por ello, la elaboración de este combustible se está viendo resentida.

El paro de los trabajadores de la Federación Ancap (Fancap) es uno de los factores que incide en la lenta puesta en marcha, dijeron las fuentes, ya que si se estuvieran realizando las horas extras acostumbradas ya se habría recuperado. Los paros de unidades complejas como esta requieren de una previsión, explicaron, por lo que al detenerse en forma abrupta se generaron complicaciones que conllevan una reparación.



A las 15.00 horas, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, brindará una conferencia de prensa en la que dará a conocer detalles de la situación que afecta a la refinería, del conflicto que enfrentan con el sindicato y también de las posibles medidas de mitigación que se tomen para que el abastecimiento de supergás no se vea afectado.

Más temprano este martes, Stipanicic mantuvo una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Industria, Omar Paganini.



Por su parte, Gerardo Rodríguez, presidente de Fancap, dijo este viernes a Subrayado (Canal 10) que el pasado viernes se enteraron del despido de dos trabajadores del buque Malva H y por eso resolvieron "instrumentar corte de horas extra y no firmar permisos de trabajo en refinería". "Esto afecta las reparaciones del cracking catalítico, que produce varios productos pero sobre todo supergás y se enlentecieron las reparaciones", afirmó.



Rodríguez recordó que cuando Ancap decidió no renovar el contrato con el Malva H "hubo un acuerdo con Fancap de que los 25 tripulantes iban a mantenerse en la empresa y se les aseguraba la fuente de trabajo".

"Nosotros no queremos generar ningún perjuicio a la población, pero no vamos a aceptar que nos despidan a ningún trabajador", enfatizó el dirigente sindical y señaló que por este tema hay negociaciones al más alto nivel.



Consultado sobre la afectación que eso genera en la refinería, explicó que se habían dispuesto horas extras para esa reparación. "No teníamos ninguna intención de afectar ese proceso, pero al enterarnos del despido de dos trabajadores resolvimos el corte de horas extras", apuntó.



"Tenemos la mejor buena voluntad, pero no vamos a aceptar despidos", remarcó.