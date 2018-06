Alonso, del malestar de Alianza a sumar apoyos

La movida de la senadora nacionalista Verónica Alonso de plantearle al presidente Tabaré Vázquez la necesidad de que la Guardia Republicana sea reforzada en integrantes y que salga a la calle —por lo demás es una unidad policial— para reprimir la delincuencia, divide las aguas en la interna de su partido. Por un lado hay "molestia" en Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, que es su exsector, y por otro lado despertó "apoyo" en Todos, el grupo de Luis Lacalle Pou.

Sus pasos políticos son seguidos con atención por los dos grandes bloques nacionalistas porque, después de todo, ella está fogoneando un movimiento para respaldar su precandidatura presidencial para la interna de 2019 y convertirse en competencia directa de ambos.

La molestia de los seguidores de Larrañaga se explica en que entienden que su planteo va en directa confrontación con la campaña de recolección de firmas en que está embarcado su antiguo líder político, quien propone, precisamente, reformar la Constitución en 2019 para que las Fuerzas Armadas, debidamente preparadas para ello, salgan a patrullar las calles.

Con la reunión Alonso consiguió repercusión mediática y un compromiso del presidente de aplicar su propuesta. Su propuesta se separa de la de Larrañaga por una cuestión de inmediatez. Ella planteó que aumentar la seguridad se necesita "para hoy", mientras explicó que el planteo de reformar la Constitución es "para dentro de dos años". "Hay que declararle la guerra a la delincuencia", dijo Alonso, "pero sin militares en la calle".

En Alianza se reconoció a El País la "molestia" que causó. Allegados a la cúpula del sector dijeron a El País que ella no le avisó al senador Larrañaga de la reunión, como trascendió tras el encuentro en la residencia presidencial. "Lo que haga nos tiene sin cuidado, no mueve la aguja, aunque no nos gusta eso. Pero estamos acostumbrados a que se corte sola", reconoció un legislador del sector de Larrañaga.

Lacalle Pou ha insistido en la necesidad de que internamente los sectores no se peleen, con el fin de llegar con la mejor imagen posible de unidad a la apertura del proceso electoral 2019-2020.

Pero desde el sector Todos, uno de los referentes como el senador Javier García (Espacio 40) le dio para adelante a la gestión de Alonso y coincidió con ella en que hay que "defender a la gente ya" y no implementar la medida dentro de dos años.

"Todo lo que sirva para mejorar en forma urgente la seguridad debe ser apoyado. Hay que restablecer la autoridad y defender a la gente ya. Bien la propuesta de @veronica_alonso", escribió García en su cuenta de Twitter.

Otros informantes aliancistas explicaron que el hecho de "no coordinar más" con Alianza no les causa más que "molestia". Han conversado informalmente del tema y admiten que se enteraron "por los medios" de la reunión entre la senadora y el mandatario. "Nos tiene acostumbrados a ese tipo de actitud", indicaron las fuentes consultadas.

Pero dejaron claro que ese planteo "no entorpece la campaña de recolección de firmas" que llevan adelante los dirigentes aliancistas.

Alonso afirmó en una entrevista con El Espectador que "Lacalle Pou comparte parte de mi propuesta. (Pablo) Mieres también está de acuerdo. (Pedro) Bordaberry también comparte, él me recomendó cómo reforzar la Republicana".

"La política es en gran medida dialogar, buscar consensos, sumar ideas. Es por esto que nos reunimos con el presidente Vázquez y le presentamos nuestra propuesta sobre la Guardia Republicana y así lograr darle hoy más seguridad a los Uruguayos", anotó la senadora.

recolección de firmas Más apoyo. La campaña de recolección de firmas de Larrañaga cuenta, desde ayer, con un segundo legislador del grupo de Lacalle Pou. El diputado por Maldonado Nelson Rodríguez se sumó al senador José Carlos Cardoso que firmara tiempo atrás a favor del plebiscito de las medidas propuestas por el líder aliancista.



En Durazno firmaron ayer dos allegados al intendente Carmelo Vidalín (Todos), María Isabel Ramos, coordinadora de la comuna y el edil Nuber Medina (Villa El Carmen). Ya lo había hecho Juan José Bruno, exdiputado por Alianza Nacional y hoy cercano a Vidalín.



En San José había firmado el exsenador e intendente Juan Chiruchi, herrerista, y en Paysandú el expresidente de la Junta Daniel Arcieri, ex Alianza y hoy vinculado al intendente de Florida Carlos Enciso.



La convencen de asistir a la investigadora

Verónica Alonso concurrirá a la comisión investigadora del Parlamento sobre los partidos políticos para explicar sus vínculos —si los hubiere— con grupos religiosos. En el directorio nacionalista se planteó la preocupación porque ella había sido citada y no concurrió. Según informaron a El País fuentes partidarias, la presidenta del colegiado Beatriz Argimón la llamó y la convenció de ir.