Alberto Fernández aseguró buen vínculo con Uruguay si el FA pierde las elecciones

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se reunió ayer en la residencia de Suárez y Reyes con Tabaré Vázquez y luego fue a almorzar con Daniel Martínez. Fernández dijo que lo une con ambos una relación de amistad, aunque indicó que si no llegara a ganar el Frente Amplio, mantendrá un perfecto relacionamiento con Uruguay.

“Nunca debemos perder esa hermandad. Y tenemos que trabajar codo a codo para que crezca Argentina y para que crezca Uruguay. (…) El relacionamiento sería igual. No hay ninguna posibilidad de pensar que Uruguay pueda disociarse de Argentina y menos por cuestiones políticas. No hay ninguna diferencia. Además, no soy yo el que determina el voto de la gente”, dijo el mandatario electo a la salida del almuerzo con el candidato del FA. También anticipó que su gobierno no pondrá trabas a los turistas que quieran venir a Uruguay.



Por su parte, Martínez comentó que “no le gusta” el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pero indicó que “el deber constitucional que tiene un presidente es negociar pensando en clave estratégica entre las naciones, no de acuerdo a quién esté”.



Martínez informó que habló con Fernández respecto a “el sueño de un Mercosur de complementariedades y de suma de esfuerzos” y sobre temas medioambientales, en especial en lo que tiene que ver con la contaminación en la región y el Río de la Plata. Hubo un tercer tema sobre la mesa, indicó: la economía de frontera.

Encuentro con Vázquez.

Sobre las 11:45 Fernández se reunió con el presidente Tabaré Vázquez. “No creo que los uruguayos sientan que me estoy metiendo en sus decisiones”, declaró.



Por otra parte, expresó que por ahora no tiene previsto tener un contacto con Luis Lacalle Pou. También en esta reunión de primera hora descartó la idea de que pudiera existir un mal diálogo en caso que el candidato blanco resulte electo.



“Uruguay y Argentina no tienen posibilidad de tener un mal vínculo, a los presidentes los elige la gente”, dijo. Y aseguró: “Estoy obligado definitivamente a llevarme bien con el que resulte presidente”.