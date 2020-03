Agustín Bascou renuncia al Partido Nacional y sigue en el cargo como intendente de Soriano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio del Partido Nacional aceptó ayer la renuncia de su presidenta, Beatriz Argimón, y nombró en su lugar, de manera interina, al exdiputado Pablo Abdala. Argimón asumió como vicepresidenta de la República por lo que debió renunciar a la conducción partidaria. “Fue para mi un honor ser la primera mujer en ocupar tan importante lugar dentro de mi querido Partido”, destacó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Se estima que la próxima convención nacional partidaria, prevista para el mes de mayo después de las elecciones departamentales, defina la integración de un nuevo directorio.



A su vez, es “muy probable” que Abdala abandone antes el directorio cuando pase a desempeñarse como vicepresidente de Ancap, según señalaron fuentes partidarias. En ese caso, el directorio nombrará a otro presidente interino hasta que se reúna la convención.

El tema central de la reunión del directorio de ayer fue el análisis de los primeros días del nuevo gobierno. Además, se evaluó la situación política por la que atraviesan los intendentes Pablo Caram de Artigas y Agustín Bascou de Soriano.



El jefe comunal de Artigas fue señalado por la Junta Anticorrupción (Jutep) por presuntas irregularidades en licitaciones y el de Soriano fue imputado sin prisión por la Justicia por vender ganado que se encontraba en garantía.



“Se produjo un intercambio de opiniones muy favorable a lo que se está haciendo. Hubo acuerdo con las medidas que vienen tomando en varios temas, en particular por la seguridad pública y la actitud del gobierno frente a los problemas”, dijo Abdala.

Por otro lado, se analizó la forma en que el Frente Amplio está manejando su nueva posición en el escenario político. “Parece que el Frente está decidido a apuntalar el concepto de que la Policía está cometiendo excesos o está violando los Derechos Humanos. Es como si quisieran instalar la idea de que este gobierno afecta las garantías individuales cuando en realidad es todo lo contrario”, dijo.



El nuevo presidente blanco subrayó que ha visto con “mucha preocupación” que se utilicen las redes sociales para difundir “videos y materiales falsos de manera interesada”.

“La población en general aprueba lo que está ocurriendo porque la gente votó para que se diera un cambio en la seguridad pública. No nos consta de que haya en la población situaciones de malos tratos. Sí advertimos que hay una construcción de un relato virtual muy preocupante pero no nos debe apartar de lo importante. La gente exige más seguridad y el gobierno la está correspondiendo”, afirmó Abdala.

El caso Bascou.

Por otro lado, el directorio recibió ayer la renuncia a la colectividad del intendente de Soriano, Agustín Bascou. La nota lleva la fecha 6 de marzo, el mismo día en que la Justicia de Mercedes lo imputó por un delito de disposición de cosas prendadas sin autorización.



Durante la sesión de ayer el directorio tenía previsto enviar los antecedentes del caso Bacou a la Comisión de Ética del Partido Nacional. Al enviar una nota de renuncia al partido se concluye el trámite partidario.



Sobre la posibilidad de que Bascou deba afrontar un juicio político y la reacción de los ediles locales al respecto, Abdala señaló que no estaba en condiciones de “anticipar una conducta respecto a episodios que aún no se han producido y que no son de carácter nacional”.

“En todo caso corresponden al ámbito del departamento de Soriano. No es un tema que el directorio haya considerado, no corresponde hacerlo”, afirmó el nuevo presidente.



“El intendente Bascou presentó renuncia al Partido Nacional en función de que el viernes pasado fue formalizado por la Justicia. No cabía alternativa y porque es la consecuencia que corresponde, por lo tanto ya no pertenece al Partido Nacional”, afirmó Abdala.

Pablo Abdala. Foto: Francisco Flores

Consultado sobre si Bascou seguirá en su cargo de intendente, Abdala indicó que no tiene información al respecto.



“Él y su consciencia sabrán si corresponde presentar renuncia o no. Eventualmente siempre están abiertos los mecanismos y los procedimientos constitucionales, pero el Partido Nacional y su directorio ya no tienen nada que hacer al respecto”, expresó.



La jueza de Mercedes, Ximena Menchaca, coincidió con la visión de la Fiscalía y aceptó imputar al jefe comunal por una violación a la ley de prendas. Además, ordenó al imputado la fijación de domicilio y la entrega de su pasaporte. Mientras tanto, comienzan las instancias correspondientes al juicio.



Antes de renunciar al nacionalismo Bascou había anunciado que no sería candidato.